Reforma tributária: setor produtivo do ES é a favor, mas espera ajustes

Sede da Fecomércio em Vitória Crédito: Fecomércio-ES/Divulgação

A Fecomércio-ES destacou a simplificação e a desburocratização do sistema de tributos proposto pela reforma e que um novo modelo é esperado há décadas . Também ressaltou que o imposto único proposto evita a cumulatividade e, consequentemente, a oneração do contribuinte final.

"Há mais de 30 anos, o país aguarda pela desburocratização e simplificação do seu sistema de tributos sobre o consumo, semelhante aos modelos implementados em vários países do mundo. A reforma tributária defende que o novo sistema de tributos possibilitará ao cidadão e empreendedores pagarem seus impostos de forma mais simples e transparente", diz comunicado da federação.

Segundo a Fecomércio-ES, no entanto, a proposta ainda precisa de alguns acertos. "Alguns ajustes ainda são necessários, como a definição dos critérios de distribuição do Fundo de Desenvolvimento Regional e o detalhamento da trava contra o aumento da carga tributária."

"A Confederação Nacional do Comércio (CNC) e a Fecomércio-ES acompanham de perto a tramitação da reforma no Senado e acreditam que os parlamentares darão um encaminhamento que torne o Brasil mais competitivo e desenvolvido economicamente e socialmente", finaliza o comunicado.

O Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Espírito Santo (Sindiex) também se manifestou e disse estar ativamente engajado na discussão da reforma tributária. "Defendemos a simplificação e modernização do sistema tributário nacional, reconhecendo sua importância para a organização financeira do Brasil e a competitividade do país no cenário global", diz a nota enviada pelo sindicato.

Apesar de favorável, o Sindiex também acredita que a proposta necessita de adaptações. "O Espírito Santo, que possui uma forte infraestrutura logística e uma economia voltada ao comércio, tem seus incentivos fiscais assegurados até 2032, mas algumas questões ainda precisam ser ajustadas no Senado."

A mesma linha de discurso também é seguida pela Findes . A federação publicou o posicionamento no site, onde diz considerar que a aprovação é "uma conquista para todo país". O texto traz uma crítica à falta de simplicidade do atual modelo tributário. "Atualmente, a forma como a cobrança de tributos é feita no Brasil não é simples. Somente o Imposto sobre Serviços (ISS) conta com 5.568 legislações e o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) é regido por 27 leis estaduais diferentes", afirma em um trecho.

Na nota, a presidente da Findes, Cris Samorini, ressaltou a necessidade da reforma para economia. “O Brasil precisa de uma reforma que traga simplicidade, neutralidade, transparência e isonomia para o sistema tributário brasileiro. Garantir esses pontos é fundamental para o crescimento da economia brasileira”, aponta a presidente da Findes.