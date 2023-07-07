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Maioria foi favorável

Reforma tributária: como cada deputado do ES justificou seu voto

Os 10 deputados federais do Espírito Santo participaram da votação na Câmara dos Deputados; veja como eles justificaram a posição a favor e contra a proposta

Publicado em 07 de Julho de 2023 às 18:48

Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

07 jul 2023 às 18:48
Deputados federais do Espírito Santo
Deputados federais do Espírito Santo Crédito: Agências Brasil e Câmara
Os 10 deputados federais que representam o Espírito Santo na Câmara dos Deputados participaram da votação da reforma tributária na noite de quinta-feira (6) e na madrugada desta sexta-feira (7), sendo que sete deles votaram a favor do texto aprovado e três foram contrários à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 45/2019. Antes de a votação ter início, vários parlamentares apresentaram suas justificativas em plenário, enquanto outros utilizaram as redes sociais para se manifestar.
Votaram a favor do texto os seguintes deputados: Amaro Neto (Republicanos); Da Vitória (PP); Gilson Daniel (Podemos); Helder Salomão (PT); Jack Rocha (PT); Paulo Foletto (PSB); e Victor Linhalis (Podemos).
Os três votos contrários à reforma tributária na bancada capixaba foram dos parlamentares bolsonaristas Evair de Melo (PP), Gilvan da Federal (PL) e Messias Donato (Republicanos). Evair e Donato contrariaram a orientação das lideranças de seus respectivos partidos, que foram favoráveis à proposta.
Reforma tributária: como cada deputado do ES justificou seu voto
proposta prevê, entre outros pontos, a unificação de cinco tributos federais, estaduais e municipais (IPI, PIS, Cofins, ICMS e ISS), com a substituição deles por uma Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), gerida pela União, e um Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), gerido pelos Estados e municípios, que juntos funcionarão como IVA (Imposto sobre Valor Agregado), com a cobrança no destino e não na origem, como na maioria dos casos atualmente no país. Além disso, garante mais transparência ao consumidor.
Ao longo da madrugada desta sexta-feira (7), os parlamentares votaram alguns destaques do texto, que ainda precisa passar por dois turnos de votação no Senado antes de passar a valer.
Confira abaixo as justificativas da bancada capixaba na Câmara dos Deputados para a votação da reforma tributária:

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