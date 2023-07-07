Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Dólar abre em queda após aprovação da reforma tributária
Mercado

Dólar abre em queda após aprovação da reforma tributária

Investidores monitoram dados de emprego nos Estados Unidos

Publicado em 07 de Julho de 2023 às 11:10

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 jul 2023 às 11:10
SÃO PAULO - O dólar abriu em queda nesta sexta-feira (7) após uma sessão marcada pela aversão ao risco global e por temores do mercado sobre o adiamento de pautas econômicas no Brasil, que fizeram a moeda americana disparar. O mercado monitora dados de emprego nos EUA.
Investidores repercutem a aprovação da reforma tributária, que unifica cinco tributos sobre consumo, na Câmara. O texto foi aprovado em segundo turno nesta madrugada com 375 votos a favor e 113 contrários.
dólar, real
Notas de dólar e de real: câmbio Crédito: Getty Images
Às 9h04 (horário de Brasília), o dólar à vista recuava 0,35%, a R$ 4,9130 na venda. Na B3, às 9h04 (horário de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,13%, a R$ 4,9355.
A Bolsa brasileira teve forte queda de 1,77% e fechou a 117.425 pontos nesta quinta-feira (6) puxada pelo exterior, num ambiente de aversão ao risco com previsões de novas altas de juros nos Estados Unidos neste ano. A tramitação da reforma tributária no Congresso também esteve no radar dos investidores.

Veja Também

Dólar, ações, renda fixa: confira o mapa de calor dos investimentos

Já dólar teve nova alta, apoiado justamente pela expectativa de aperto nos juros, que favoreceria a moeda americana. A divisa terminou o dia com valorização de 1,64%, cotada a R$ 4,93.
No exterior, os índices americanos tiveram forte queda. O Dow Jones, o S&P 500 e o Nasdaq caíram 1,07%, 0,79% e 0,82%, respectivamente.
O mau desempenho dos mercados dos EUA impactou os ativos do Brasil, e o ambiente negativo foi reforçado por preocupações sobre a reforma tributária no Congresso.
Com isso, o Ibovespa teve forte queda. Todas as ações mais negociadas da sessão tiveram desempenho negativo, inclusive Petrobras e Vale, as maiores da Bolsa, que tombaram 1,59% e 0,64%, respectivamente.

Veja Também

Bolsa subiu 15% nos últimos três meses: ainda dá tempo de entrar?

Completaram a lista de papéis mais negociados as ações do Itaú, do Bradesco e da B3, que tiveram perdas de 1,24%, 2,23% e 3,80%, respectivamente.
Já os mercados de juros futuros registraram alta pelo terceiro dia consecutivo. Os contratos com vencimento em janeiro de 2024 saíam de 12,80% para 12,83%, enquanto os para 2025 iam de 10,76% para 10,80%.
No câmbio, o dólar teve alta impulsionado principalemte pelo possível adiamento de outras matérias econômicas em detrimento do avanço da reforma tributária.
Apesar da valorização no Brasil, o dólar teve queda ante outras moedas fortes no exterior, com o índice DXY, que mede o desempenho da moeda americana ante essas divisas, caindo 0,24%.

LEIA MAIS 

Quem é você na fila do pão? Nos investimentos, o privilégio perdeu lugar

Por que bancos centrais estão comprando ouro no maior volume em 80 anos

Entenda as novas regras para a tributação de rendimentos no exterior

Reforma tributária vai mudar o IPTU e o IPVA? Entenda

Entenda os principais pontos aprovados na reforma tributária

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Estados Unidos reforma tributária Dólar Bolsa de Valores Agências Núcleo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação
Imagem de destaque
Sopas proteicas: 4 receitas fáceis e saudáveis para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados