Lula: aprovação da reforma tributária é 'grande vitória para o país'

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva Crédito: Ricardo Stuckert/PR

"O Brasil terá sua primeira reforma tributária do período democrático. Um momento histórico e uma grande vitória para o país. Parabéns para a Câmara dos Deputados pela significativa aprovação ontem e ao ministro @Haddad_Fernando pelo empenho no diálogo e no avanço da reforma. Estamos trabalhando para um futuro melhor para todos. Bom dia!", disse Lula, no Twitter.

Pouco antes das 2h da madrugada, a proposta foi aprovada em segundo turno. Na última votação, foram 375 votos a favor, 113 contrários e três abstenções.

Ainda na noite de quinta, o ministro Fernando Haddad também comemorou nas redes sociais. Ele disse que a parecia impossível, e que "valeu lutar".

"A Reforma Tributária não é uma proposta de governo; o país a pede. É uma necessidade para nossa economia, para nossa produtividade avançar. [...] Precisamos despolarizar essa discussão, despartidarizá-la. É um projeto de país que vai beneficiar a todos. Uma vitória para nós e para as próximas gerações", disse o ministro.

Nesta semana de esforço concentrado na Câmara, em que Lira optou por priorizar a reforma, Lula não se tinha manifestado ou pedido apoio à proposta até ontem. Horas antes de a medida ir a plenário, enquanto os articulares ainda buscavam fechar apoio ao texto, Lula disse que a reforma não é a que ele quer, nem Haddad, nem qualquer pessoa, mas a possível.

"Reforma Tributária só se faz em regime autoritário, quando o governo banca. Estamos fazendo em um regime democrático, negociando com todo mundo e ela vai ser aprovada. Não é o que cada um de vocês deseja, não é o que o Haddad deseja, não é o que eu desejo, mas tudo bem. Nós não somos senhores da razão", disse, em reunião do CNDI (Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial), com participação de diversos ministros e entidades representativas de setores da indústria e da sociedade brasileira.

Ele afirmou que o texto é fruto da relação com o Legislativo e que isso tem que ser respeitado.