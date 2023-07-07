'Transição da reforma tributária em 50 anos é vitória', diz Casagrande

Renato Casagrande considera um passo histórico a aprovação da reforma Crédito: Carlos Alberto Silva

Embora critique pontos da reforma tributária que podem abalar significativamente as receitas do Estado nos próximos anos, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande , avalia que a inclusão, no texto, de uma transição federativa longa, de 50 anos, é uma vitória.

Aprovada em primeiro e segundo turno na Câmara dos Deputados , a última etapa da proposta, que incide, sobretudo, sobre o consumo de bens e serviços, será a mudança no local de cobrança dos impostos. Atualmente, os tributos são cobrados onde os bens são fabricados (origem). Após a transição, o pagamento ocorrerá no destino, ou seja, onde são consumidos.

Por ser um Estado pequeno, com número menor de consumidores, mas com muitas empresas que produzem localmente e vendem para outros locais, o Espírito Santo tende a ser prejudicado pela mudança.

"Foi um passo histórico. Um passo histórico não significa que seja completamente um bom passo para nós, mas é um passo histórico" Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo

Casagrande reforçou na manhã desta sexta-feira (7), no Palácio Anchieta, durante cerimônia de transferência do controle acionário da ES Gás para a Energisa, que um novo sistema tributário brasileiro era necessário, e que há pontos positivos, apesar das preocupações.

“Tem muitas coisas boas nesse novo sistema. Tem coisas que nos preocupam. A mudança da incidência do local de produção para o destino preocupa porque o Espírito Santo é um Estado de população pequena. Por si só, isso já é uma preocupação. (...) Mas conseguimos algumas vitórias importantes, como a permanência dos incentivos fiscais até 2032. Conseguimos (também) uma transição federativa longa, para a gente não ter problema de receita para o Estado e para os municípios”, observa.

O chefe do Executivo capixaba pontuou ainda que, mais do que nunca, o Estado precisará manter o equilíbrio fiscal, de modo a ter capacidade de investimento com recurso próprio e capacidade de endividamento. Isto é, também precisa manter o status de “bom pagador” – conquistado e mantido há mais de dez anos – para que possa buscar recursos para outros projetos necessários.

“Interessa para nós, naturalmente, uma relação forte com o governo federal, para que a gente resolva os problemas de Estado que são da responsabilidade do governo federal: rodovias, ferrovias, área portuária, tudo o que cabe à União. São investimentos necessários para que, além da confiança que os empreendedores e as pessoas têm no nosso futuro, a gente tenha também capacidade de ofertar eficiência e produtividade. Quem não é o maior, tem que ser o melhor. Se a gente não tem tamanho dentro de população, precisa ter eficiência”, destaca o governador.

Transição da reforma tributária

A principal mudança com a reforma aprovada na Câmara é a extinção de cinco tributos: Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) — todos administrados pelo União —, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS, estadual) e o Imposto Sobre Serviços (ISS, municipal).

Em troca, serão criados dois tributos, que compõem o Imposto sobre Valor Agregado (IVA). São eles: a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), que unificará o IPI, o PIS e a Cofins; e o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), que unificará o ICMS e o ISS.

A implementação dos novos tributos começará em 2026, com uma alíquota teste de 0,9% para a CBS e de 0,1% para o IBS.

Em 2027, PIS e Cofins serão completamente extintos e substituídos pela nova alíquota de referência da CBS. As alíquotas do IPI também seriam zeradas, com exceção dos produtos que tenham industrialização na Zona Franca de Manaus.

Já a migração dos impostos estaduais e municipais para o novo IBS será mais lenta e só terminará em 2033. Até 2028, a alíquota continuará em 0,1%. Em 2029, a cobrança de ICMS e ISS será reduzida em 1/10 por ano até 2032. Em 2033, os impostos atuais serão totalmente extintos. As alíquotas definitivas de cada tributo serão detalhadas posteriormente, em lei complementar.

Também será criado um imposto seletivo sobre bens e serviços cujo consumo são considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente.

A última mudança será iniciada em 2029 e finalizada apenas em 2078, quando houver a mudança completa do local de cobrança dos impostos, que deixará de ser o local de produção (origem) e passará a ser o local de consumo (destino).