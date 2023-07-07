Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
A favor ou contra?

O que dizem os senadores do ES sobre a reforma tributária

Proposta aprovada em dois turnos pela Câmara dos Deputados segue agora para o Senado, mas votação ainda não tem data prevista

Publicado em 07 de Julho de 2023 às 18:57

Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

07 jul 2023 às 18:57
Senadores do ES já declararam voto para presidência do Senado
Magno Malta, Marcos do Val e Fabiano Contarato: senadores do Espírito Santo Crédito: Montagem: Caroline Freitas
Com a aprovação da reforma tributária na Câmara dos Deputados, o texto segue agora para votação no Senado Federal, onde os três senadores capixabas se dividem em posições a favor e contra a proposta. Ainda não há data prevista para a apreciação da matéria, mas a expectativa é de que a votação ocorra até novembro deste ano, conforme informou nesta sexta-feira (7) o líder do governo no Congresso Nacional, Randolfe Rodrigues (sem partido-AP).
Enquanto na Câmara o número de parlamentares varia de acordo com a população de cada Estado, no Senado todos os entes federativos contam com a mesma quantidade de representantes. Por isso, cada voto tem uma importância ainda maior. Entre os senadores capixabas, há declarados um voto a favor e um contra.
O senador Fabiano Contarato (PT) é favorável ao texto aprovado pela Câmara dos Deputados, enquanto o senador Magno Malta (PL), que faz parte da oposição, é contrário à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 45/2019.
O terceiro senador do Espírito Santo, Marcos do Val (Podemos), está oficialmente de licença médica e não se manifestou a respeito. As redes sociais dele estão bloqueadas por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) e sua assessoria não retornou a demanda da reportagem de A Gazeta.
O que dizem os senadores do ES sobre a reforma tributária
Contarato comemorou a aprovação na Câmara e disse que a reforma representa a vitória do diálogo entre os Poderes e os setores sobre uma proposta que era discutida há décadas no Congresso Nacional. "O Senado agora tem um papel importante de também aprovar o texto, com olhar atento para as medidas compensatórias, de forma que seja uma reforma justa para toda a sociedade e também para os entes federativos", afirma.
Em reunião do PL realizada esta semana, Magno Malta se manifestou contra a reforma, assim como em suas redes sociais. Ele criticou o texto e disse que é contrário à "reforma tributária do PT". "Não podemos bater palmas para esse governo. Temos de votar contra", destaca o senador capixaba.
A bancada do PL recebeu orientação da liderança na Câmara dos Deputados para votar contra a proposta e deve seguir o mesmo caminho no Senado.

LEIA MAIS SOBRE REFORMA TRIBUTÁRIA

'Transição da reforma tributária em 50 anos é vitória', diz Casagrande

Reforma tributária: 'Estava prevendo votação expressiva', diz Haddad

Entenda os principais pontos aprovados na reforma tributária

Reforma tributária: saiba como votaram os deputados federais do ES

Câmara aprova reforma tributária em 1º e 2º turnos em votação histórica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Fabiano Contarato magno malta Marcos do val Senado Federal reforma tributária Congresso Nacional Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Câncer cerebral: veja os sinais da doença que Oscar Schmidt enfrentava
Data: 27/12/2019 - ES - Vitória - Fachada da sede do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo
Veja quem são as advogadas eleitas para concorrer a uma vaga de juíza no TRE-ES
Imagem de destaque
Urano em Gêmeos: cenário aponta mudanças rápidas e imprevisíveis até 2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados