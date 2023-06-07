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Inflação de maio

Gasto com gasolina cai, mas despesa com comida sobe na Grande Vitória

Região Metropolitana do Espírito Santo apresentou inflação estável no quinto mês de 2023. Resultado é fruto de queda nos preços das passagens aéreas e dos combustíveis
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jun 2023 às 10:37

Publicado em 07 de Junho de 2023 às 10:37

As despesas com alimentação e bebidas tiveram um aumento de 0,56% em maio na Grande Vitória, enquanto que os gastos com transporte apresentou retração de 1,76%. Os dados são do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgados nesta quarta-feira (7), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Segundo o levantamento, o índice de inflação local apresentou estabilidade (0,01%). O  resultado é fruto principalmente da queda nos custos da mobilidade urbana, que apresenta o maior peso no cálculo do IPCA (23,98).
A gasolina, por exemplo, ficou 3,1% mais barata em maio por conta de decisões da Petrobras de reduzir os preços. O item sozinho tem um peso de 4,8 no índice de inflação. Mas essa baixa não deve se manter agora em junho por conta de mudanças na carga tributária, que elevou o imposto estadual aplicado nas bombas.
Alimentação saudável de crianças
Ovos de galinha estão entre os itens que ficaram mais caros em maio Crédito: Pixabay
A Grande Vitória só não teve deflação no quinto mês do ano por conta dos alimentos, artigos de residência (0,51%), saúde (1,08%), despesas pessoais (0,49%) e comunicação (0,99%).
Entre os itens alimentícios que apresentaram alta significativa estão o tomate (16,21%), vegetais (5,79%), ovo de galinha (3,86%), leite longa vida (3,31%), azeite de oliva (3,19%), entre outros produtos. Ficaram mais baratos mercadorias como: peroá (-10%), óleo de soja (-9,88%), mamão (-9,47%).
Em relação à saúde, a alta se deve a aumento nas despesas com planos. Já na área de comunicação, os gastos com pacote de telefonia e com aparelho de celular passaram por avanço, 2,01% e 1,8%, respectivamente.

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Inflação no país

O IPCA oficial, que pega a média de todos os Estados, teve alta de 0,23% em maio, 0,22 ponto percentual acima do resultado na Grande Vitória.
No ano, o índice acumula alta de 2,95% e, nos últimos 12 meses, de 3,94%, abaixo dos 4,18% observados nos 12 meses anteriores. Em maio de 2022 a variação havia sido de 0,47%.
Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, sete tiveram alta em maio, sendo o maior impacto com a maior variação o segmento de saúde (0,93%). Na sequência, vieram habitação (0,67%) e despesas pessoais (0,64%). Os preços de transportes (-0,57%) e artigos de residência (-0,23%) recuaram em maio. Os demais grupos ficaram entre o 0,05% de educação e o 0,47% de vestuário.

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