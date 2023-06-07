Gasto com gasolina cai, mas despesa com comida sobe na Grande Vitória

Segundo o levantamento, o índice de inflação local apresentou estabilidade (0,01%). O resultado é fruto principalmente da queda nos custos da mobilidade urbana, que apresenta o maior peso no cálculo do IPCA (23,98).

A gasolina, por exemplo, ficou 3,1% mais barata em maio por conta de decisões da Petrobras de reduzir os preços. O item sozinho tem um peso de 4,8 no índice de inflação. Mas essa baixa não deve se manter agora em junho por conta de mudanças na carga tributária, que elevou o imposto estadual aplicado nas bombas.

Ovos de galinha estão entre os itens que ficaram mais caros em maio Crédito: Pixabay

A Grande Vitória só não teve deflação no quinto mês do ano por conta dos alimentos, artigos de residência (0,51%), saúde (1,08%), despesas pessoais (0,49%) e comunicação (0,99%).

Entre os itens alimentícios que apresentaram alta significativa estão o tomate (16,21%), vegetais (5,79%), ovo de galinha (3,86%), leite longa vida (3,31%), azeite de oliva (3,19%), entre outros produtos. Ficaram mais baratos mercadorias como: peroá (-10%), óleo de soja (-9,88%), mamão (-9,47%).

Em relação à saúde, a alta se deve a aumento nas despesas com planos. Já na área de comunicação, os gastos com pacote de telefonia e com aparelho de celular passaram por avanço, 2,01% e 1,8%, respectivamente.

Inflação no país

O IPCA oficial, que pega a média de todos os Estados, teve alta de 0,23% em maio, 0,22 ponto percentual acima do resultado na Grande Vitória.

No ano, o índice acumula alta de 2,95% e, nos últimos 12 meses, de 3,94%, abaixo dos 4,18% observados nos 12 meses anteriores. Em maio de 2022 a variação havia sido de 0,47%.