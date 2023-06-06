Unidade do Hortifruti da Praia da Costa Crédito: Reprodução/ Google Street

A Americanas SA, grupo dono das Lojas Americanas que está em recuperação judicial , deu o primeiro passo para vender a rede de mercados Hortifruti, fundada no Espírito Santo . O conglomerado contratou uma empresa para prospectar interessados em adquirir a marca, presente em todos os Estados da região Sudeste do país.

Desde que a recuperação judicial da Americanas teve início em janeiro deste ano, após ser identificado um rombo de R$ 20 bilhões nas contas, a possível venda da Hortifruti vinha sendo ventilada como uma das alternativas para abater as dívidas do grupo. Em fevereiro, porém, a Americanas SA enviou um comunicado ao mercado negando qualquer negociação do tipo.

Mas, se antes não estava, agora a venda da rede está definitivamente na mesa. A Americanas contratou o Citigroup para avaliar interessados e estruturar detalhes da venda, como avaliar o atual valor de mercado da rede.

Através do Citi, a Americanas iniciou no fim de maio o processo de market sounding (aproximação com o mercado) com o intuito de alcançar interessados.

Your browser does not support the audio element. Americanas inicia negociações para vender a rede Hortifruti

A Hortifruti possui uma rede com cerca de 70 lojas espalhadas em quatro Estados. Em Minas Gerais , Espírito Santo e Rio de Janeiro , as unidades usam bandeira Hortifruti. Já em São Paulo é utilizada a marca Natural da Terra.

Para se desfazer do Hortifruti Natural da Terra (HNT), a Americanas colocará os ativos em uma Unidade Produtiva Isolada (UPI), instrumento comum em processos de recuperação judicial.

Processo de venda já encontra desafio

Um entrave inicial encontrado por investidores é a falta de dados precisos sobre a operação da rede Hortifruti Natural da Terra. De acordo com a Coluna Broadcast, do Estadão , a rede não tem CNPJ próprio e está totalmente incorporada à Americanas.

Dessa forma, a negociação com interessados encontra barreiras, como a ausência de um balanço financeiro separado da HNT. Caberá ao Citi agora desmembrar os dados da rede de mercados dos balanços da Americanas para apresentar a investidores.

Ainda não há possíveis valores para a venda, mas cabe lembrar que a rede foi comprada pela Americanas há apenas dois anos, em agosto de 2021, tendo o grupo na época fechado o negócio por R$ 2,1 bilhões.

Americanas também negocia outras marcas

Além da rede Hortifruti Natural da Terra, a Americanas SA deu início ao processo de venda de outras marcas. Em maio, a empresa comunicou ao mercado que também estava iniciando conversas com potenciais interessados no grupo Uni.co.

O grupo é uma referência em varejo especializado de franquias no Brasil e dono das marcas Puket, Imaginarium, MinD e Lovebrands. A Americanas comprou 70% do Uni.co em 2021.