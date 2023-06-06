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Geração de riquezas

Economia do ES cresce 4,5% nos primeiros três meses de 2023

Resultado foi divulgado pelo governador Renato Casagrande e mostra que o PIB do Estado teve desempenho superior ao nacional
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jun 2023 às 13:16

Publicado em 06 de Junho de 2023 às 13:16

Movimento de pessoas no comércio da Glória, em Vila Velha
Comércio tem apresentado alta nas vendas Crédito: Ricardo Medeiros
A economia do Espírito Santo apresentou crescimento de 4,5% no primeiro trimestre de 2023. As informações foram divulgadas pelo governador Renato Casagrande, no Twitter, nesta terça-feira (6). O levantamento é do Instituto Jones dos Santos Neves e será detalhado ainda nesta tarde.
Segundo o órgão, o Produto Interno Bruto (PIB) capixaba teve desempenho superior ao do Brasil no mesmo período. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o PIB do país cresceu 1,9% nos três primeiros meses de 2023.
O diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves, Pablo Lira, destaca que o desempenho é reflexo do "ambiente econômico equilibrado, cenário de atração e expansão de investimentos e desempenho positivo do setor terciário”.
Segundo o levantamento, o resultado positivo se deve em grande parte aos avanços dos setores de Serviços e de Comércio varejista ampliado, que tiveram expansão de 8,8% e de 9,9% no acumulado do ano em relação ao mesmo período do ano anterior.
Desde 2009, o IJSN realiza o cálculo do Indicador de PIB Trimestral, que reflete a situação econômica no curto prazo, antecedendo o cálculo do PIB anual, feito pelo IBGE. Além do Espírito Santo, apenas outros cinco Estados adotam essa metodologia: Amazonas, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco e São Paulo.

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