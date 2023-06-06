Economia do ES cresce 4,5% nos primeiros três meses de 2023

Comércio tem apresentado alta nas vendas Crédito: Ricardo Medeiros

A economia do Espírito Santo apresentou crescimento de 4,5% no primeiro trimestre de 2023. As informações foram divulgadas pelo governador Renato Casagrande, no Twitter, nesta terça-feira (6). O levantamento é do Instituto Jones dos Santos Neves e será detalhado ainda nesta tarde.

A economia do ES iniciou o ano com forte crescimento! O PIB capixaba avançou 4,5% no 1º trimestre de 23. Desempenho duas vezes superior à média nacional 1,9%, aponta o @ijsn_es. Seguimos trabalhando para desenvolver nosso estado com mais oportunidades e geração de renda. — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) June 6, 2023

O diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves, Pablo Lira, destaca que o desempenho é reflexo do "ambiente econômico equilibrado, cenário de atração e expansão de investimentos e desempenho positivo do setor terciário”.

Segundo o levantamento, o resultado positivo se deve em grande parte aos avanços dos setores de Serviços e de Comércio varejista ampliado, que tiveram expansão de 8,8% e de 9,9% no acumulado do ano em relação ao mesmo período do ano anterior.