Fiscalização encontra irregularidades em 12 postos de combustíveis no ES

Uma fiscalização realizada em dez municípios do Espírito Santo resultou em 12 autos de infração e de interdição em postos de combustíveis. Também foram apreendidas embalagens de lubrificantes sem registros. As ações foram realizadas por agentes da ANP e da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz).

A equipes estiveram em São Mateus, Baixo Guandu, Colatina, Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim, Vitória, Vila Velha, Linhares, Serra e São Roque do Canaã, que verificaram a qualidade dos combustíveis, o fornecimento do volume correto pelas bombas medidoras, a adequação dos equipamentos e dos instrumentos necessários ao correto manuseio dos produtos, entre outros.

Agentes da ANP e Sefaz realizaram a fiscalização nos postos do Estado Crédito: Fernando Madeira

Em São Roque do Canaã e em Baixo Guandu , quatro postos de combustíveis foram autuados por efetuarem o abastecimento de veículos sem o desembarque do condutor e/ou demais passageiros, por falta de segurança nas instalações, ausência de válvula de segurança de mangueira, entre outras infrações.

Em Colatina , duas revendas de GLP foram interditadas por falta de segurança nas instalações. Um posto de gasolina de combustíveis foi autuado por efetuar o abastecimento em recipiente não certificado, por apresentar termodensímetro (equipamento acoplado à bomba de etanol para verificar aspectos de qualidade) em desacordo e por deixar de prestar informações ao consumidor.

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Em São Mateus, um posto de combustíveis foi autuado por armazenar combustível fora de tanque subterrâneo e por não dispor de termodensímetro instalado na bomba medidora de etanol.

Um revendedor de combustíveis foi autuado em Cariacica e teve bicos e um tanque de etanol interditados por vender o produto fora das especificações.

Em Cachoeiro de Itapemirim , três postos de gasolina foram autuados por não possuírem instrumentos de análise de qualidade dos combustíveis — teste que pode ser exigido pelo consumidor).

Em Vila Velha , um revendedor foi autuado por não dispor de termodensímetro (equipamento acoplado à bomba de etanol para verificar aspectos de qualidade).

Em Linhares , uma revenda de GLP foi interditada por não atender às normas de segurança vigentes. Um posto de gasolina da cidade foi autuado e teve três bicos óleo diesel B S500 interditados por aferição irregular (bomba baixa).

Já na Serra , os agentes apreenderam 36 embalagens de 1 litro e outras 21 embalagens de 0,5 litro de lubrificantes sem registros da ANP que eram comercializados em um posto de combustíveis.