Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
21 anos depois

Cade deve aprovar compra da Garoto pela Nestlé sem exigir venda de marcas

No passado, Conselho chegou a exigir a venda de marcas como Serenata de Amor, Sensação e Chokito para aprovar a transação. Agora, com novo julgamento marcado para quarta-feira (7), a condição imposta deve ser outra; entenda
Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

05 jun 2023 às 16:32

Publicado em 05 de Junho de 2023 às 16:32

O ano era 2002 quando o mercado de chocolates se deparou com a maior transação da sua história. Naquele ano, a gigante suíça Nestlé fechou acordo para comprar a capixaba Garoto, fundada pelo imigrante alemão Heinrich Meyerfreund em Vila Velha, em 1929. No entanto, 21 anos depois da notícia, o negócio ainda não está 100% sacramentado.
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), que é responsável por analisar e aprovar transações do tipo para evitar alta concentração ou monopólio de mercado, nunca deu aval para a compra. O órgão barrou a conclusão da venda em 2004, e o caso foi parar na Justiça.
De lá pra cá, a operação da fábrica no Espírito Santo foi assumida pela Nestlé e acordos até foram firmados para que o negócio fosse concluído, mas não foram para frente. Até que a Justiça mandou o Cade reabrir o caso e julgar novamente a venda, o que está marcado para esta quarta-feira (7). Só que, desta vez, a expectativa é de aprovação da transação, com a continuidade de marcas tradicionais.
Serenata de amor: wafer recheado com creme de castanha
Serenata de Amor é uma das principais marcas da Garoto Crédito: Vitor Jubini
Cade deve aprovar compra da Garoto pela Nestlé sem exigir venda de marcas
Em maio, a Nestlé anunciou um investimento de R$ 430 milhões na fábrica da Garoto. Na oportunidade, o vice-presidente Jurídico da Nestlé, Gustavo Bastos, afirmou que o investimento é mais uma prova da confiança da companhia suíça na concretização do processo de compra da Garoto. Ele ainda disse acreditar em uma solução definitiva e benéfica para empresa e o Estado.
A solução almejada pelo grupo suíço era uma aprovação sem vetos ou exigências, como a venda de marcas. Em 2017, Cade e Nestlé firmaram um acordo que previa a venda de um pacote de dez marcas, como Serenata de Amor, Chokito, Lollo e Sensação. A Nestlé, no entanto, não cumpriu o compromisso e as marcas não foram vendidas.
Agora, o Conselho deve dar seu aval para conclusão da operação sem exigir a venda de marcas, segundo informações apuradas pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo. Isso vai garantir a continuidade de marcas tradicionais das duas empresas, como os famosos Talento, KitKat, Caribe, Batom e Galak.
Fábrica da Chocolates Garoto, em Vila Velha
Fábrica da Chocolates Garoto, em Vila Velha Crédito: Divulgação/Garoto
Ainda de acordo com o colunista, uma exigência que deve ser imposta para a aguardada aprovação do Cade é que a Nestlé mantenha a fábrica no Espírito Santo em pleno funcionamento e que os investimentos na unidade sejam mantidos por um prazo mínimo de sete anos. 
A Nestlé, porém, nunca manifestou interesse em fechar a unidade de Vila Velha. Nos últimos anos, o grupo fez sucessivos investimentos em modernização e ampliação da fábrica que ampliaram a sua eficiência. Atualmente, por exemplo, todos os ovos de Páscoa do grupo Nestlé são produzidos na fábrica da Garoto.
Por fim, o Conselho deve proibir a Nestlé de comprar qualquer concorrente que possua mais do que 5% de participação no mercado de chocolates nacional, visando a evitar uma concentração ainda maior, conforme também destacou Lauro Jardim.

E por que o Cade deve aprovar a transação agora?

O próprio presidente do Cade, Alexandre Cordeiro, admitiu que em 21 anos tudo mudou. "Estamos analisando o caso hoje com as condições do mercado completamente diferentes daquela época", disse na última quinta-feira (1º), ao anunciar a data do julgamento pela Corte.
Em 2002, a Nestlé tinha 34% do mercado varejista de chocolate do país — ao comprar a Garoto, chegou a 58%, contra 33% da Lacta. Na área de chocolate por atacado, a concentração era ainda maior: somadas, Nestlé e Garoto na época chegaram a 80% de participação, enquanto hoje esse percentual fica na casa dos 30%.

Veja Também

Serenata de Amor não é mais bombom. Entenda se Garoto mudou o produto

Em entrevista para A Gazeta em 2018, o então diretor da Garoto, Liberato Milo, que hoje responde pelo segmento global de chocolates da Nestlé na Suíça, avaliou que os motivos que levaram o Cade a barrar o negócio em 2004 já não existem mais, uma vez que a concentração se diluiu entre outros players.
"O mercado brasileiro nesse tempo revolucionou muito, e as premissas que tínhamos lá atrás perderam a razão de ser. O caso esvaziou, evidentemente, porque o mercado caminhou. Hoje, tem butiques de chocolates, como a Cacau Show; novos jogadores de chocolate no Brasil, como a Amma; e mais concorrentes, por exemplo, a Ferrero. Todos eles hoje competem no Brasil", afirmou na época.

Lei brasileira mudou para evitar novas transações como a Nestlé/Garoto

Caso o Cade autorize a fusão, isso vai significar o fim de uma longa disputa. Isso porque, dentro do próprio conselho, nunca houve uma unanimidade sobre a questão, o que fez o caso permanecer durante anos como o maior e mais longevo imbróglio da história da autarquia.
A proporção do caso provocou inclusive mudanças na legislação antitruste brasileira. Na época da compra, em 2002, as regras determinavam que as empresas poderiam fazer fusões e aquisições e apenas informar o Cade 15 dias depois. O Cade, por sua vez, tinha dois anos para dar sua decisão.
Depois da briga judicial, a legislação concorrencial mudou em 2012. Desde então, a concretização dos negócios entre empresas passou a depender da autorização do Cade para empresas com faturamento acima de R$ 700 milhões, sob risco de multa de R$ 60 milhões.

Entenda a novela Nestlé/Garoto em 6 pontos

01

Compra

A Nestlé comprou a Garoto em 2002, mas a fusão acabou vetada pelo Cade, dois anos mais tarde.

02

Caso vai para a Justiça

Após ação da Nestlé na Justiça, a decisão do Cade acabou suspensa, em 2005, e a operação foi autorizada.

03

Volta para o Cade

Essa decisão foi anulada em 2009, sendo determinado que o Cade fizesse nova análise sobre o negócio entre as empresas.

04

Acordo

Para tentar encerrar a disputa, em 2016, o Cade chegou a aprovar um conjunto de diretrizes que a Nestlé deveria executar, entre elas a venda de marcas como o Serenata de Amor. Com isso, se essas propostas fossem viabilizadas a contento do tribunal do órgão, abriria um caminho jurídico para consolidar a aquisição. Porém isso não foi para a frente.

05

Volta ao cade 2

Em 2018, houve a confirmação do TRF (Tribunal Regional Federal) da 1ª Região de que o Cade deveria reabrir o processo.

06

Reabertura

Em 2021, a reabertura do caso foi determinada pelo então presidente do Cade, Alexandre Barreto de Souza, com nova instrução

Veja Também

Indústria do ES usa até câmera de detectar câncer para melhorar produção

Ampliação da fábrica da Garoto vai criar 1.000 empregos no ES

O truque que tem reduzido o tamanho das barras de chocolate a cada ano

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Nestlé Chocolates Garoto Cade Indústria de Chocolates do ES Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Histórias de resistência, mistério e sobrevivência movimentam as estreias da semana na Netflix (Imagem: Mouse family | Shutterstock)
O que é o Parquinho Netflix, app anunciado pela gigante do streaming?
Imagem de destaque
Segundo suspeito de roubo de malote em Guaçuí se entrega à polícia
Conversa sobre atitudes no jogo termina em confronto entre Ana Paula e Breno (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)
Sincerão no BBB 26: Samira fica de fora do pódio de Ana Paula; veja resumo da dinâmica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados