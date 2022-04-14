Postos investigados por fraude de combustíveis no ES serão fiscalizados pela ANP

CBN Vitória na manhã desta quinta-feira (14). A informação foi confirmada pelo delegado da Polícia Federal , Vinicius Venturini, em entrevista à rádiona manhã desta quinta-feira (14).

“Dos oito postos, três já estavam fechados administrativamente pela Agência Nacional do Petróleo. Esse fechamento ocorreu no final de março. Eu até fiz um contato com o responsável na região do Espírito Santo , que é a ANP do Rio de Janeiro , para oficiá-los, encaminhar essas informações para eles iniciarem uma fiscalização já na semana que vem.”

Posto Jupiter, na Rodovia do Solo, em Vila Velha, foi um dos alvos da operação Crédito: Ricardo Medeiros

Muitos dos postos de combustíveis apontados pela Polícia Federal como suspeitos de vender gasolina adulterada continuam abertos e atendendo clientes, como comprovou uma ronda feita pela equipe da TV Gazeta . Os estabelecimentos haviam sido interditados na terça-feira (12).

“O fechamento depende de uma ação da ANP ou do poder judiciário, que pode definir o pedido de suspensão da atividade econômica a ser implementado pela Junta Comercial, que ontem (13) foi notificada para cumprir essa suspensão temporária da atividade comercial. Acredito que em breve esses postos devem ser fechados temporariamente”, destacou o delegado.

A Junta Comercial do Estado do Espírito Santo confirmou, em nota, que recebeu, na manhã desta quinta-feira (14), a decisão emitida pela 1ª Vara Criminal de Cariacica , referente à operação Naftalina.

“A decisão determina a suspensão da atividade econômica ou financeira de oito pessoas jurídicas. A decisão será cumprida no que diz respeito às atividades da Junta Comercial, registrando o impedimento judicial no cadastro das referidas empresas.”

Na prática, entretanto, não é a Junta Comercial quem realiza a interdição dos postos. Trata-se de um processo burocrático. Conforme explicou o delegado da PF, Vinicius Venturini, para que a ANP chegue a lacrar as bombas de combustíveis, é preciso ainda que seja instaurado um processo administrativo, durante o qual os proprietários dos estabelecimentos terão direito à defesa.

“Nesse sentido, a Polícia Federal vai auxiliar a ANP para reforçar esse procedimento, inclusive a própria questão de que os donos desses postos, formalmente constituídos, tratam-se de laranjas. Isso ficou muito bem documentado no inquérito.”

Quanto à qualidade do combustível, a ANP esclareceu que coletou amostras de combustíveis para análise de qualidade em laboratório, mas os resultados ainda não estão prontos. O órgão informou ainda que “permanece em contato com a PF e a PRF sobre a situação dos postos e poderá realizar ações de fiscalização específicas nos locais.”

penalidades incluem multas, que variam entre R$ 5 mil e R$ 5 milhões, suspensão de funcionamento e revogação de autorização.” Em nota, a agência também informou: “Os postos (eventualmente) autuados pela ANP respondem a processo administrativo, durante o qual o agente econômico tem direito à ampla defesa e ao contraditório, conforme previsto da Lei nº 9.847/99 . Somente ao final do processo, caso a infração seja comprovada e o posto seja condenado, são aplicadas as sanções previstas na Lei. Essas.”

A ANP frisou que é uma instituição de natureza administrava e encaminha cópias de todos os processos administrativos sancionadores decorrentes de problemas relacionados à segurança, a vícios de qualidade e/ou de quantidade, entre outros, para o Ministério Público, que investiga eventual crime.