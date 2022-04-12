Grupo criminoso usava pátio em Vila Velha para adulterar combustíveis, diz PF

Base na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha, era usada para fraude Crédito: TV Gazeta/Reprodução

Base na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha, era usada no esquema Crédito: TV Gazeta/Reprodução

Em solo capixaba, esse material era levado até o pátio clandestino, onde os dois materiais eram misturados e a eles era adicionado um corante para dar coloração de gasolina.

O superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo , Eugênio Ricas, explicou ainda que diversas pessoas estavam envolvidas no esquema, chefiado de dentro da cadeia por um suposto miliciano, e trabalhavam na adulteração do combustível.

“Tudo indica que a organização criminosa misturava nafta com álcool hidratado, e misturava um corante para dar um aspecto de que esse líquido era gasolina. Só que, na verdade, não se tratava de gasolina. Se trata de um produto adulterado, que certamente vai danificar os carros, vai prejudicar a economia popular, e atinge indiscriminadamente todas as pessoas.”

Conforme explicou o delegado da Polícia Federal, Vinicius Venturini, esses produtos utilizados geralmente têm outras destinações.

“Esse nafta era para solvente, tinta, plástico, não para ser combustível, e estava sendo utilizado na mistura, juntamente com álcool hidratado. Normalmente, na gasolina é utilizado o álcool anidro, que não tem água. Por isso, quando foram feitas as verificações desses combustíveis, verificou-se uma quantidade muito grande de água no combustível, que não é normal e não é permitido.”

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Oito postos vendiam o combustível adulterado e foram interditados na operação. São eles:

Posto Gallo - Rodovia Governador José Sete, S/N, Porto de Cariacica, Cariacica

- Rodovia Governador José Sete, S/N, Porto de Cariacica, Cariacica Posto São Geraldo - Cruzamento da Rua São Roque com a Rua Águia Branca, Vale Encantado, Vila Velha

- Cruzamento da Rua São Roque com a Rua Águia Branca, Vale Encantado, Vila Velha Posto Frontier - Cruzamento da Rua Vicente Celestino com a Rua Santana, Campo Grande, Cariacica

- Cruzamento da Rua Vicente Celestino com a Rua Santana, Campo Grande, Cariacica Posto AS Eirelli - Av. Fernando Antônio, 579 - Bela Aurora, Cariacica

Av. Fernando Antônio, 579 - Bela Aurora, Cariacica Posto Nova Marca - Rod. Norte Sul, S/N (Ao lado do Terminal de Carapina), Rosário de Fátima, Serra

- Rod. Norte Sul, S/N (Ao lado do Terminal de Carapina), Rosário de Fátima, Serra Posto Jupter - Rod. do Sol, 1796 - Praia de Itaparica, Vila Velha

- Rod. do Sol, 1796 - Praia de Itaparica, Vila Velha Posto Bremenkamp - Cruzamento da Avenida Bahia com a Rua Mariano Firme, Valparaiso, Cariacica

- Cruzamento da Avenida Bahia com a Rua Mariano Firme, Valparaiso, Cariacica Posto Rio Marinho - Cruzamento da Rua Principal com Rua Ovídio, Rio Marinho, Cariacica

O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Espírito Santo (Sindipostos) afirmou em nota que "repudia toda e qualquer prática que não esteja em conformidade com as regras do setor, mas respeitando o direito de defesa dos envolvidos."