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Novo valor

Vale-gás de abril vai ser de R$ 51; pagamentos começam nesta quinta (14)

Em fevereiro, benefício foi de R$ 52. O auxílio gás é pago bimestralmente pelo governo federal. Veja calendário de abril

Publicado em 14 de Abril de 2022 às 11:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2022 às 11:37
O Ministério da Cidadania anunciou nesta quinta-feira (14) que o vale-gás será de R$ 51 em abril. O valor é R$ 1 menor que o de fevereiro. O benefício será pago para 5,39 milhões de famílias, no valor total de R$ 275 milhões.
O valor do Auxílio Gás corresponde a 50% da média do preço nacional do botijão de 13kg de gás liquefeito de petróleo (GLP). É concedido um benefício por família a cada dois meses. Em abril, as famílias serão contempladas com R$ 51, além do mínimo de R$ 400 do Auxílio Brasil.
Para a parcela de abril, os valores serão liberados a partir desta quinta-feira (14) até o dia 29 deste mês, conforme o cronograma habitual do Auxílio Brasil. Confira abaixo o calendário completo para abril:
  • Final do NIS 1: 14 de abril;  
  • Final do NIS 2: 18 de abril;  
  • Final do NIS 3: 19 de abril;  
  • Final do NIS 4: 20 de abril;  
  • Final do NIS 5: 22 de abril;
  • Final do NIS 6: 25 de abril;  
  • Final do NIS 7: 26 de abril;  
  • Final do NIS 8: 27 de abril;  
  • Final do NIS 9: 28 de abril;
  • Final do NIS 0: 29 de abril.

CRITÉRIOS

O Auxílio Gás foi criado pela lei nº 14.237, em novembro de 2021, para auxiliar famílias de baixa renda na compra do gás de cozinha. Não é necessário realizar inscrição para receber o Auxílio Gás. As famílias são selecionadas pelo Ministério da Cidadania de acordo com os critérios estabelecidos na lei do programa.
Gás de botijão residencial aumenta para as distribuidoras
Gás de botijão residencial aumenta para as distribuidoras Crédito: Marcello Casal/Agência Brasil
Os critérios de participação são: famílias inscritas no Cadastro Único com renda per capita menor ou igual a meio salário mínimo e integrantes do Benefício de Prestação Continuada (BPC).
Não serão computados como renda mensal da família benefícios concedidos pelo Auxílio Brasil. O recebimento de outros auxílios não é impedimento para o Auxílio Gás. O objetivo é contribuir para a segurança alimentar das famílias em vulnerabilidade. Não é necessário prestar contas do recurso transferido.
Para averiguação do valor do benefício, a ANP publica em seu site mensalmente, até o décimo dia útil do mês, o valor da média dos seis meses anteriores referentes ao preço nacional do botijão de 13kg de GLP.

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Nordeste tem maior número de beneficiários

A Região Nordeste é a com o maior número de cidadãos atendidos pelo Auxílio Gás, com 2,68 milhões de contemplados e um investimento de R$ 137 milhões. Em seguida, o Sudeste aparece com 1,69 milhão de beneficiados e um repasse de R$ 86,3 milhões.
O Norte tem mais de 528 mil famílias atendidas com uma transferência de R$ 26,9 milhões em abril. No Sul, são 324,8 mil famílias contempladas em um total de R$ 16,5 milhões investidos, enquanto no Centro-Oeste são 160,3 mil famílias recebendo R$ 8,1 milhões.

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