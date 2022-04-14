Vale-gás de abril vai ser de R$ 51; pagamentos começam nesta quinta (14)

O Ministério da Cidadania anunciou nesta quinta-feira (14) que o vale-gás será de R$ 51 em abril. O valor é R$ 1 menor que o de fevereiro. O benefício será pago para 5,39 milhões de famílias, no valor total de R$ 275 milhões.

Auxílio Gás corresponde a 50% da média do preço nacional do botijão de 13kg de gás liquefeito de petróleo (GLP). É concedido um benefício por família a cada dois meses. Em abril, as famílias serão contempladas com R$ 51, além do mínimo de R$ 400 do O valor docorresponde a 50% da média do preço nacional do botijão de 13kg de gás liquefeito de petróleo (GLP). É concedido um benefício por família a cada dois meses. Em abril, as famílias serão contempladas com R$ 51, além do mínimo de R$ 400 do Auxílio Brasil

Para a parcela de abril, os valores serão liberados a partir desta quinta-feira (14) até o dia 29 deste mês, conforme o cronograma habitual do Auxílio Brasil. Confira abaixo o calendário completo para abril:

Final do NIS 1: 14 de abril;

14 de abril; Final do NIS 2: 18 de abril;

18 de abril; Final do NIS 3: 19 de abril;

19 de abril; Final do NIS 4: 20 de abril;

20 de abril; Final do NIS 5: 22 de abril;

22 de abril; Final do NIS 6: 25 de abril;

25 de abril; Final do NIS 7: 26 de abril;

26 de abril; Final do NIS 8: 27 de abril;

27 de abril; Final do NIS 9: 28 de abril;

28 de abril; Final do NIS 0: 29 de abril.

CRITÉRIOS

O Auxílio Gás foi criado pela lei nº 14.237, em novembro de 2021, para auxiliar famílias de baixa renda na compra do gás de cozinha. Não é necessário realizar inscrição para receber o Auxílio Gás. As famílias são selecionadas pelo Ministério da Cidadania de acordo com os critérios estabelecidos na lei do programa.

Gás de botijão residencial aumenta para as distribuidoras Crédito: Marcello Casal/Agência Brasil

Os critérios de participação são: famílias inscritas no Cadastro Único com renda per capita menor ou igual a meio salário mínimo e integrantes do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Não serão computados como renda mensal da família benefícios concedidos pelo Auxílio Brasil. O recebimento de outros auxílios não é impedimento para o Auxílio Gás. O objetivo é contribuir para a segurança alimentar das famílias em vulnerabilidade. Não é necessário prestar contas do recurso transferido.

Para averiguação do valor do benefício, a ANP publica em seu site mensalmente , até o décimo dia útil do mês, o valor da média dos seis meses anteriores referentes ao preço nacional do botijão de 13kg de GLP.

Nordeste tem maior número de beneficiários

A Região Nordeste é a com o maior número de cidadãos atendidos pelo Auxílio Gás, com 2,68 milhões de contemplados e um investimento de R$ 137 milhões. Em seguida, o Sudeste aparece com 1,69 milhão de beneficiados e um repasse de R$ 86,3 milhões.