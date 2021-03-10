Preço do diesel afeta principalmente os caminhoneiros Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Your browser does not support the audio element. Postos do ES dizem que imposto do diesel só foi reduzido parcialmente

A redução da carga tributária do diesel é temporária e vale por apenas dois meses. Sobre esse assunto, contudo, é preciso ter em mente alguns pontos. O primeiro deles é que os impostos federais foram zerados sobre o diesel A, que é aquele vendido pelas refinarias ou importadoras às distribuidoras.

O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Espírito Santo (Sindipostos-ES) esclarece que o diesel vendido nos postos teve o PIS/Cofins apenas parcialmente reduzido.

Isso porque, o combustível que está nas bombas, destinado ao consumidor final, é o óleo diesel B, composto por uma mistura de 87% de óleo diesel A e 13% de biodiesel.

Desta forma, ainda continua incidindo impostos federais sobre os 13% de biodiesel que é misturado ao diesel. E esse imposto deverá aparecer no cupom fiscal.

Os postos explicam ainda que os valores nos cupons fiscais são apenas informativos e não têm função tributária. A nota fiscal ao consumidor é gerada automaticamente pelo sistema dos postos, baseado em planilha disponibilizada pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT), sobre a qual os postos não têm influência. Segundo o Sindipostos, as planilhas estão sendo atualizadas para corrigir a falha.



O sindicato salienta ainda que os impostos sobre os combustíveis não são recolhidos pelos postos no ato de venda ao consumidor, e sim pelos outros elos da cadeia, como nas refinarias e distribuidoras.

"Alguns consumidores estão lendo valores referentes ao PIS/Cofins nos cupons fiscais e acusando postos de estarem recolhendo o imposto. Importante esclarecer que os postos revendedores não são os responsáveis pelo recolhimento de impostos (PIS/Cofins/Cide/ICMS) que incidem sobre os combustíveis. Isso é feito por elos anteriores da cadeia (refinarias/importadores/distribuidoras)", diz o sindicato.