Petrobras conclui venda de três campos terrestres no Norte do ES

Produção de petróleo em campo terrestre Crédito: Carlos Alberto Silva

operação, iniciada em outubro de 2019 , foi concluída com o pagamento de US$ 9.441.586,10 (cerca de R$ 49 milhões) para a Petrobras, já com os ajustes previstos no contrato. O valor recebido no fechamento se soma ao montante de US$ 1.405.869,90 pagos à Petrobras na assinatura do contrato de venda.

Em julho, a Imetame conseguiu um crédito de R$ 40 milhões para pagar pela aquisição , por meio de um consórcio formado pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) e pelo Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes). Cada banco entrou com R$ 20 milhões em financiamentos.

As reservas adquiridas pela empresa somam um total de 2,51 milhões de barris de petróleo e 55 milhões de metros cúbicos de gás natural, com a garantia de venda da produção para a própria Petrobras. A produção média do polo de janeiro a agosto de 2020 foi de aproximadamente 113,5 barris de óleo por dia (bpd) e 1,7 mil m³/dia de gás natural.

O polo compreende três campos terrestres em produção  Lagoa Parda, Lagoa Parda Norte e Lagoa Piabinha, ao sul da foz do Rio Doce. A estimativa é que, ao longo do projeto, sejam gerados mais de R$ 100 milhões em arrecadação de tributos e royalties de petróleo.

O novo bloco adquirido junto à Petrobras é composto de poços maduros, ou seja, poços que já estão em produção e, a partir da homologação da Agência Nacional de Petróleo (ANP), a produção já gera receita para empresa. Com os novos investimentos da empresa, a expectativa é que a produção do campo cresça e que sejam criados novos empregos locais.

Segundo a estatal, a operação está alinhada a sua estratégia de otimização de portfólio e à melhoria de alocação do capital da companhia, passando a concentrar cada vez mais os seus recursos em ativos de classe mundial em águas profundas e ultraprofundas (pré-sal).

OPORTUNIDADE DE NOVOS NEGÓCIOS NA REGIÃO

De acordo com a gerente executiva de Gestão de Portfólio da Petrobras, Ana Paula Saraiva, a venda de Lagoa Parda tem grande importância para a empresa. A gestão de portfólio está focada no futuro da Petrobras. Com a venda dos campos do polo Lagoa Parda damos mais um passo na estratégia de focar recursos em ativos mais rentáveis para a companhia.