Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Estudo

Pesquisadores do ES usam lítio de baterias para fazer biodiesel

Os resultados mostraram que o uso do componente, presente em baterias de celulares e notebook, acelera o processo químico de fabricação do biocombustível
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2020 às 05:02

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 05:02

Laboratório na Faesa estuda uso de lítio no processo de fabricação de biodiesel
Laboratório na Faesa estuda uso de lítio no processo de fabricação de biodiesel Crédito: Divulgação / Faesa
Pesquisadores do Espírito Santo descobriram uma maneira de utilizar o lítio, elemento presente em baterias de celular e notebooks, na produção do biodiesel, o biocombustível mais utilizado no país. O componente é utilizado como catalisador, aumentando a velocidade da reação química que transforma o óleo de cozinha comum em combustível.
A pesquisa foi publicada na revista acadêmica do Instituto Americano de Física. O professor doutor da Faesa Gilberto Maia de Brito, que coordenou o estudo, afirma que a mistura de hidróxido de lítio com os hidróxidos de sódio ou de potássio rendeu uma produção de biodiesel maior que 90%. Isso significa que, de cada 100 ml de óleo utilizado, pelo menos 90 ml se converteram em combustível de boa qualidade.
O método permite transformar e dar novo uso a dois produtos geralmente descartados de forma incorreta e que trazem sérios danos à natureza, o óleo de cozinha e as baterias.

Veja Também

ES vai reduzir ICMS para combustível de navio e criar lei do gás

"Ainda é um desafio o descarte correto de óleo de fritura. É muito difícil ver uma família que colete e faça a destinação de maneira correta. As pessoas colocam na pia. Com esse biodiesel a gente consegue dois ganhos, o de recuperar o óleo de fritura para evitar que contamine recursos hídricos e reaproveitar a baterias que também têm descarte muito incorreto. O aproveitamento desse resíduo eletrônico é importante e estratégico", avalia.
O professor trabalha com reutilização de óleo de fritura desde 2012. Ele afirma que o biodiesel feito a partir desse produto reciclado tem a mesma qualidade daquele produzido com óleo de soja "limpo", mas ele só é utilizado em 2% da produção de biocombustível no país."Agora que Brasil está começando a utilizar o óleo de fritura. Já tem muita pesquisa em cima dele e é tão bom quanto o outro. A molécula é praticamente a mesma. Aqui no laboratório só filtramos para retirar resíduos de comida, para não interferir na reação", esclarece.

Veja Também

Consumo de combustível cai e deve impactar em R$ 500 milhões o ICMS do ES

Professor doutor Gilberto Maia de Brito coordenou pesquisa com biodiesel
Professor doutor Gilberto Maia de Brito coordenou pesquisa com biodiesel Crédito: Divulgação / Faesa
Além disso, ele diz que o lítio pode ser usado para produzir biodiesel a partir de outras fontes.
"Pode ser usado para qualquer material oleoso. Hoje, produzimos biodiesel a partir da soja, mas tem óleo de dendê, canola, girassol, mamona. Além da fonte de matéria-prima oleosa, pode-se usar esses catalisadores com matéria-prima derivada de animais, como sebo ou resíduos de abatedouros, por exemplo", esclarece.
A pesquisa começou em 2013, com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes). Os resultados vieram cerca de um ano depois. Como os pesquisadores estavam em processo de obtenção da patente sobre a descoberta, houve um período de sigilo, que terminou com a publicação do artigo científico na revista americana.

Veja Também

Petrobras vai vender 5 campos terrestres, gasodutos e terminal no Norte do ES

Este ano, o grupo obteve outra bolsa da Fapes, desta vez com o objetivo de pesquisar um método padrão para extrair o lítio das pilhas e baterias em parceria com alunos e professores da Escola Estadual de Ensino Médio e Fundamental Jacaraípe.
"Os alunos da escola vão recolher essas baterias de celulares e computadores através de campanhas de sensibilização da coleta seletiva e do descarte correto, e nós vamos utilizar esse material descartado e desenvolver uma metodologia para extrair o lítio"
Na bateria, em geral,  o lítio vem misturado com outros metais, como cobalto e níquel. A pesquisa vai criar um procedimento que seja sustentável para extraí-lo, convertê-lo em hidróxido de lítio e usá-lo como catalisador.

Veja Também

Nova lei vai reduzir imposto de peças para o setor de petróleo no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Uso da tecnologia nas empresas evolui e impulsiona novos modelos de negócio
Imagem de destaque
O partido de Marcos do Val e Augusto Cury
Imagem de destaque
Corrida na orla de Jacaraípe está com inscrições abertas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados