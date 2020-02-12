Pedras de até R$ 1,3 mil por metro quadrado em feira de mármore no ES

Vitória Stone Fair 2020: espaço com banheira feiro com Cristallo del Mare da Borchardt Crédito: Siumara Gonçalves

Pedras de tirar o fôlego e com as mais diversas aplicações. A 49ª edição da Vitória Stone Fair , que começou nesta terça-feira (11) e vai até sexta (14), na Serra, trouxe novidades para o setor de rochas ornamentais tanto em tecnologia, como em novos materiais. Entre as novas peças está um quartzito com cristal chamado Cristallo Del Mare. A placa da pedra chega a custar, aproximadamente, R$ 8,6 mil. Em metro quadrado, seriam comercializadas a R$ 1,34 mil cada.

Segundo Lindolfo Borchardt, gerente de vendas da Borchardt, responsável pela peça, a pedra vem de uma mina na Chapada da Diamantina, em Minas Gerais. Cada placa vendida pela empresa de Baixo Guandu tem três centímetros de espessura por 3,2 metros de altura e 2 m de largura custa US$ 2 mil (com a cotação do dólar a R$ 4,32, cerca de R$ 8,6 mil).

Internacionalmente conhecida como Marmomac Latin America, a Vitória Stone Fair reúne mais de 200 expositores nacionais e internacionais. A nova edição, que acontece no Pavilhão de Carapina, tem expectativa de receber 18 mil pessoas de 50 países durante a programação.

O Espírito Santo é o maior exportador de rochas ornamentais do país. No ano passado, o setor do Estado movimentou mais de US$ 1 bilhão em exportações.

Vitória Stone Fair 2020: Black Cristal da Magban Crédito: Siumara Gonçalves

Outra das atrações da Vitória Stone Fair é um material comercializado pela cachoeirense Magban, o Black Cristal. Ramos verdes de cristais dividem o espaço da peça com turmalinas pretas. A peça é extraída de uma pedreira que fica em Minas Gerais e comercializada principalmente para a China. Em média, o metro quadrado da chapa com 2 cm de espessura sai a US$ 200 (R$ 860). Segundo a empresa, a rocha tem uma formação rara e é composta por pedras semipreciosas.

Na feira, também há espaço para materiais diferentes, que, na verdade, não são mármore e nem granito, mas chamam a atenção pela beleza e valor. O empresário José Francisco, por exemplo, tem uma empresa na Serra que produz placa de pedras a partir de semijoias. As peças são usadas para a ornamentação. Em média, o metro quadrado do Green Gold, um cristal incolor que é irradiado e queimado no forno, custa US$ 2,8 mil (R$ 12 mil). "Foi uma técnica que desenvolvi. Pego pedaços de pedras e monto em painéis", conta.

O empresário José Francisco cria projetos com pedras Crédito: Siumara Gonçalves

TRONO DE FERRO E BANHEIRA LUXUOSA

Neste ano, as empresas de rochas ornamentais resolveram inovar nos seus stands. Uma delas trouxe uma reprodução do trono de ferro da série Game of Thrones . As espadas são feitas com as lâminas de tia, que realizam o corte das pedras, e todo o entorno é ornamentado com mármore da empresa Amagran.

Outra novidade é uma banheira feita de um bloco inteiro de mármore Donatello da empresa Corcovado. A obra foi esculpida com uma máquina que usa tecnologia tridimensional para confeccionar designes únicos. Ela pesa 680 kg e demorou seis meses, da pedreira até a finalização, para ser produzida. O preço dela está estimado entre R$ 70 e R$ 90 mil.

Em termos de tecnologia de corte de chapas, a Gramazini vem desenvolvendo maneiras de chegar a placas cada vez mais finas. Segundo Jhonatan Thomazini, diretor financeiro da empresa, a capixaba está de olho nas vendas para serem uso em shoppings e aviões. "Já produzimos placas de 1 cm de espessura e agora estamos testando em 0,8 cm. Queremos fabricar chapas ainda mais finas."

Stone Fair 2020

MERCADO NACIONAL DE COMPRA DE ROCHAS DEVE AQUECER

O mercado internacional vem mudando seu gosto por rochas ornamentais. Os Estados Unidos, por exemplo, estão consumindo pedras com tons mais homogêneos e pasteis. Já o mercado europeu ainda aposta nas pedras mais exóticas. O arquiteto e designer de interiores Rômulo Pegoretti, que assina o stande da Magban, explica que essa é uma tendência americana.

Outras empresas do setor apostam ainda no aquecimento do mercado interno para o consumo de rochas. Por isso, estão começando a comercializar pedras que antes eram apenas exportadas.