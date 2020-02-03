Por coronavírus, chineses cancelam participação em feira de mármore no ES

Vitória Stone Fair 2019 Crédito: Divulgação/Assessoria

A tradicional Feira Internacional do Mármore e Granito, realizada anualmente no Espírito Santo , não contará nesta edição com delegações chinesas. A previsão era de que 17 empresas da China participassem como expositoras na Vitória Stone Fair 2020, mas, por conta do surto mundial do novo coronavírus, que tem o país asiático como epicentro, a organização da feira fechou um acordo com 15 dessas empresas cancelando a participação no evento deste ano.

Marcada para acontecer entre os dias 11 e 14 de fevereiro, a feira, que acontece na Serra, terá apenas duas empresas chinesas, porém elas não mandarão negociadores da China. Uma delas tem representantes no Brasil e serão estes que estarão no evento. A outra enviará uma comitiva que atua na Itália.

Segundo o coordenador da Vitória Stone Fair, Glauco Ferrer, não houve desistência das empresas, tampouco imposição para que elas não viessem. "Temos um representante na China e orientamos para ele procurar as empresas que estavam confirmadas e ver se eles queriam deixar de participar neste ano e deixar como crédito a participação para outros anos. Então, a maioria preferiu não participar e eles não vão sofrer prejuízo financeiro com isso."

Ferrer explica que o principal motivo é a dificuldade de locomoção dos próprios chineses, que teriam dificuldades para voar para o Brasil em meio ao surto global. Com isso, não haverá o pavilhão chinês na feira deste ano. O coordenador, porém, ressalta que a ausência dos expositores e visitantes chineses não deve impactar o evento.

"A feira, pela época que é realizada, nunca teve a China como um público-alvo importante, por ser perto do ano novo chinês e pelo fato de que 15 dias depois ter lá a China Stone Fair. No ano passado, o público chinês representou apenas 3% dos visitantes internacionais. Esse ano não deve vir nenhum, só se já estivem no Brasil há mais tempo", afirma.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Mesmo sem a delegação chinesa, Ferrer destaca que a Feira Internacional do Mármore e Granito tomará medidas preventivas contra o vírus para brasileiros e estrangeiros. "Estamos em contato constante com a Sesa (Secretaria de Estado de Saúde) e com o Ministério da Saúde. Temos as normas técnicas e seguir acompanhando a situação."

Além disso, ambientes para higienização serão disponibilizados pela feira. "Vamos colocar dispositivo de álcool em gel em cada estande, teremos equipes de saúde orientadas e vamos disponibilizar máscaras para quem, caso se sinta mais a vontade assim, poder usar", diz.

Apesar dos cuidados, o coordenador passa uma mensagem de tranquilidade. "A gente entende a apreensão, mas as pessoas podem ficar tranquilas. Podem vir despreocupados."

A Vitoria Stone Fair 2020 será realizada no Pavilhão de Carapina, na Serra, e contará com a participação de mais de 240 expositores. A expectativa é que ao longo dos quatro dias de feira o público visitante supere a marca de 18 mil pessoas.