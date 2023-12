Réveillon 2024

Pacotes de ano-novo chegam a custar R$ 15 mil em hotéis no ES

Na programação, há ceia da virada, apresentações de música ao vivo e show de fogos de artifício. Somente para casais as locações podem custar mais de R$ 6 mil

Os pacotes de ano-novo em hotéis oferecem atrativos extras, como ceia da virada e música ao vivo. (Divulgação)

Eduarda Lisboa Estagiária

Quem quer curtir o feriado de virada do ano em Pedra Azul, Guarapari ou em outras cidades turísticas capixabas, precisa preparar o bolso. Os pacotes para o réveillon 2024, com quatro diárias para duas pessoas nas pousadas, hotéis e sítios nos destinos mais procurados do Espírito Santo, chegam a custar mais de R$ 6 mil.

É o caso das famosas praias de Guarapari, onde um quarto para o casal durante quatro noites chega a R$7.289,20. Para famílias com crianças, os preços tendem a ficar ainda mais altos. Um único quarto para dois adultos e duas crianças pode custar R$15,5 mil no fim de semana do ano-novo.

Na cidade ainda é comum os turistas procurarem casas e apartamentos para a temporada, a fim de achar um melhor preço. Mesmo assim, a diária de um apartamento padrão de dois quartos e dois banheiros a 500 metros da praia de Meaípe varia de R$5,9 mil a R$6,5 mil, dependendo da quantidade de hóspedes.

Os pacotes de ano-novo oferecidos pelos estabelecimentos capixabas oferecem atividades e serviços adicionais como ceia da virada, apresentações de música ao vivo e show de fogos de artifício. As diárias variam de acordo com cada município, podendo ter promoções entre três e quatro noites.

Pacotes de réveillon 2024. (Arte/Eduarda Lisboa)

As montanhas capixabas também são muito procuradas por quem prefere uma virada mais tranquila. Em Domingos Martins, as hospedagens para um casal durante três noites tem variação de 55,76% entre os estabelecimentos, podendo custar até R$9,9 mil.

Santa Teresa é outro município que se destaca no cenário turístico capixaba pela culinária e beleza natural e pode ser o mais novo point para quem quer aproveitar a chegada de 2024 com um bom vinho. Um pacote com três diárias em locações próximas ao centro da cidade podem custar entre R$1.350,00 a R$ 9.720,00.

Mesmo com os altos preços, faltando poucos dias para 2024, muitos estabelecimentos já estão com suas reservas esgotadas. Segundo o hoteleiro Gustavo Guimarães, os preços dessa temporada variam, pois os estabelecimentos adotam a chamada tarifa flutuante, uma condição em que o valor varia conforme a demanda do mercado.

“Os hotéis trabalham com a chamada tarifa flutuante, ou seja, quanto maior a ocupação e quanto mais próximo à data, menor o percentual de desconto. Então, ao procurar pacotes com pouca antecedência, o consumidor diminui muito as chances de conseguir as melhores tarifas. Além disso, os pacotes promocionais, como o do réveillon, costumam contar com mais diárias e alguns serviços adicionais como ceia na virada ou pensão completa que já estão inclusos no valor total“, afirmou Gustavo Guimarães, que também é vice-presidente do Sindicato de Hotéis e Meios de Hospedagem do Estado do Espírito Santo Hoteleiro (Sindihotéis).

A falta de planejamento pode custar caro, por isso Guimarães ainda recomenda aos consumidores sempre pesquisarem seus passeios com antecedência.

“Procure sempre com antecedência, uma faixa de 30 a 60 dias, e vai conseguir uma condição de pagamento mais facilitada. Quanto maior o período da sua reserva para sua hospedagem, melhor são os descontos que você pode conseguir. Pesquise, veja na internet, ligue e principalmente mantenha contato direto com o hotel. As melhores condições tarifárias sempre são as diretas com o hotel e fique de olho nas vagas de última hora, recomendou o hoteleiro.

