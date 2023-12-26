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Réveillon

Por que o palco para a festa da virada de ano em Camburi mudou de local?

O local, que receberá atrações musicais nacionais e do ES, está em um novo ponto da faixa de areia, diferente de onde habitualmente é montado

Publicado em 26 de Dezembro de 2023 às 18:14

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

26 dez 2023 às 18:14
Mudança do local do palco para os shows em Camburi
O palco para a virada de ano já está em fase de montagem para a virada de ano na Capital capixaba Crédito: Carlos Alberto Silva
O ano-novo vai ser diferente em Vitória, a começar para quem vai celebrar a virada de 2023 para 2024 na Praia de Jardim Camburi. Isso porque o palco onde acontecem os shows, será montado em um espaço diferente na praia: próximo ao segundo píer, no cruzamento das avenidas Alberto Simão Nader com a Dante Michelini. 
Em entrevista a reportagem de A Gazeta o secretário de Desenvolvimento da Cidade e Habitação, Luciano Forrechi, explicou que a mudança é para aumentar o espaço para as pessoas curtirem o evento.
"É pela segurança e pela quantidade de pessoas que tivemos ano passado. Fizemos esse recuo como forma de oferecer mais espaço para todos que irão", informou o secretário.
Com o novo posicionamento do palco, são mais 150 metros de areia liberados, segundo Forrechi, para as pessoas que forem curtir os três dias de festa anunciados pela Prefeitura de Vitória. Veja o novo local:
Por que o palco para a festa da virada de ano em Camburi mudou de local?
Além da alteração no local do palco, a novidade também na quantidade de dias destinados ao réveillon. Nos últimos anos a festa era feita no último dia do ano, mas a administração central do município anunciou mais dois dias. Assim, em 2023, as comemorações começam na sexta-feira (29), continuam no sábado (30) e vão até domingo (31).
Ao todo, são esperadas cerca de 150 mil pessoas nessas datas, de acordo com o secretário. “Como o final de semana, a virada, ficou de domingo para segunda e Vitória é uma cidade turística a onde as pessoas procuram mais vamos oferecer entretenimento para as pessoas”, afirmou o chefe da pasta de desenvolvimento de Vitória.
Junto das atrações musicais, que incluem cantores nacionais e capixabas, como: Durval Lelys, Amado Batista, Alemão do Forró, entre outros, estão nove balsas com fogos de artifício e oferecerão um show pirotécnico de 15 a 20 minutos.

Mudança do local do palco para os shows em Camburi

São Pedro e Santo Antônio

Na Capital também acontecem festas de virada de ano nos bairros Santo Antônio e São Pedro. Ambas serão somente no domingo (31) com início, respectivamente, às 20h e às 19h.
Em São Pedro, é esperado por um público de 2.500 pessoas no Campo do Racing. Já em Santo Antônio, a virada ocorrerá na Prainha, e a Secretaria de Desenvolvimento e Habitação estima a presença de cerca de mil pessoas.

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