Por que o palco para a festa da virada de ano em Camburi mudou de local?

O local, que receberá atrações musicais nacionais e do ES, está em um novo ponto da faixa de areia, diferente de onde habitualmente é montado

Com o novo posicionamento do palco, são mais 150 metros de areia liberados, segundo Forrechi, para as pessoas que forem curtir os três dias de festa anunciados pela Prefeitura de Vitória. Veja o novo local:

Além da alteração no local do palco, a novidade também na quantidade de dias destinados ao réveillon. Nos últimos anos a festa era feita no último dia do ano, mas a administração central do município anunciou mais dois dias. Assim, em 2023, as comemorações começam na sexta-feira (29), continuam no sábado (30) e vão até domingo (31).