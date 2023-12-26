O palco para a virada de ano já está em fase de montagem para a virada de ano na Capital capixaba Crédito: Carlos Alberto Silva

O ano-novo vai ser diferente em Vitória, a começar para quem vai celebrar a virada de 2023 para 2024 na Praia de Jardim Camburi. Isso porque o palco onde acontecem os shows, será montado em um espaço diferente na praia: próximo ao segundo píer, no cruzamento das avenidas Alberto Simão Nader com a Dante Michelini.

Em entrevista a reportagem de A Gazeta o secretário de Desenvolvimento da Cidade e Habitação, Luciano Forrechi, explicou que a mudança é para aumentar o espaço para as pessoas curtirem o evento.

"É pela segurança e pela quantidade de pessoas que tivemos ano passado. Fizemos esse recuo como forma de oferecer mais espaço para todos que irão", informou o secretário.

Com o novo posicionamento do palco, são mais 150 metros de areia liberados, segundo Forrechi, para as pessoas que forem curtir os três dias de festa anunciados pela Prefeitura de Vitória. Veja o novo local:

Your browser does not support the audio element. Por que o palco para a festa da virada de ano em Camburi mudou de local?

Além da alteração no local do palco, a novidade também na quantidade de dias destinados ao réveillon. Nos últimos anos a festa era feita no último dia do ano, mas a administração central do município anunciou mais dois dias. Assim, em 2023, as comemorações começam na sexta-feira (29), continuam no sábado (30) e vão até domingo (31).

Ao todo, são esperadas cerca de 150 mil pessoas nessas datas, de acordo com o secretário. “Como o final de semana, a virada, ficou de domingo para segunda e Vitória é uma cidade turística a onde as pessoas procuram mais vamos oferecer entretenimento para as pessoas”, afirmou o chefe da pasta de desenvolvimento de Vitória.

Junto das atrações musicais, que incluem cantores nacionais e capixabas, como: Durval Lelys, Amado Batista, Alemão do Forró, entre outros, estão nove balsas com fogos de artifício e oferecerão um show pirotécnico de 15 a 20 minutos.

Mudança do local do palco para os shows em Camburi

São Pedro e Santo Antônio

Na Capital também acontecem festas de virada de ano nos bairros Santo Antônio e São Pedro. Ambas serão somente no domingo (31) com início, respectivamente, às 20h e às 19h.