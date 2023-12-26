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Etapa da Serra é eleita a melhor do Circuito Mundial de Bodyboard em 2023

Evento recebeu muitos elogios e, em 2024, volta à praia de Jacaraípe para a terceira edição, entre os dias 18 e 27 de abril

Publicado em 26 de Dezembro de 2023 às 16:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2023 às 16:16
Etapa do Circuito Mundial de Bodyboarding Feminino, realizado na Serra, foi um verdadeiro sucesso
Etapa do Circuito Mundial de Bodyboarding Feminino, realizado na Serra, foi um verdadeiro sucesso Crédito: Wahine Bodyboarding Pro / Divulgação
A etapa brasileira do Circuito Mundial de Bodyboard Feminino, o ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro, realizada no município da Serra, foi eleita a melhor do ano pela International Bodyboarding Corporation (IBC), entre as 27 da temporada. As disputas foram na praia de Jacaraípe, e já tem data para retornar: de 18 a 27 de abril de 2024, acontece a terceira edição da competição.
O resultado foi divulgado neste mês de dezembro, após avaliação das várias etapas do IBC World Tour of Bodyboarding de 2023. O evento no Brasil recebeu muitos elogios da IBC, pelo alto nível da competição e dos atletas. A IBC destacou a etapa como um todo – que superou os altos padrões estabelecidos -, assim como o retorno positivo dos atletas e da comunidade do bodyboard em geral.
“É uma felicidade muito grande receber esse prêmio, um reconhecimento ao trabalho de todos os envolvidos na etapa brasileira do Circuito. O prêmio é de todos os capixabas e dos nossos patrocinadores, que sempre apoiaram o evento. Agora, fica a expectativa para 2024, que já estamos preparando, e virá com muitas novidades”, destaca Neymara Carvalho, pentacampeã mundial de bobydboard e organizadora do evento.

Capital nacional do bodyboarding

A Serra se consolidou como a capital da modalidade no Brasil. O município recebeu quase 100 atletas de dez países diferentes em uma competição que foi dividida em cinco categorias: Pro Junior, Profissional, Master Woman, Open (Amador) e PCD (mastectomizadas e amputadas). Paralelamente às competições, o evento teve passeio por pontos turísticos, música, cultura e muitas atrações.
O projeto idealizado por Neymara surgiu em 2021. “Wahine”, que significa mulher na língua havaiana, evidencia o resgate da conexão com os povos indígenas das ilhas do Havaí e inspira o evento. Foi em águas havaianas que a atleta venceu uma das mais acirradas disputas do Mundial, na Praia de Pipeline, sendo campeã em 2006 e 2011.

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