Servidor da Ufes conquista tricampeonato do Ranking Brasileiro de Ciclismo

Rostan Piccoli, 53 anos, é servidor técnico da universidade e garantiu o título ao obter 335 pontos na avaliação final do ranking deste ano

Rostan Piccoli é um dos principais atletas do país na modalidade. (Arquivo Pessoal )

O ciclismo capixaba encerra o ano de 2023 com uma conquista muito importante. Rostan Piccoli, 53 anos, acaba de se sagrar tricampeão do Ranking Brasileiro de Ciclismo de estrada. Disputando categoria master C1 juntamente com outros 90 atletas de todo Brasil, o servidor técnico da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) garantiu o título ao obter 335 pontos na avaliação final do ranking deste ano, elaborado pela Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC).

A prova que consolidou a conquista foi no início de dezembro em Paraty-RJ. Foi a última etapa do ranking brasileiro, que teve o resultado final liberado nos últimos dias.

O ciclista capixaba é um dos maiores atletas da modalidade e possui um rendimento invejável. Foi campeão brasileiro em 2017 e 2018 e vice-campeão em 2019. Nos dois anos seguintes não competiu devido a pandemia de covid-19. No ano passado, porém, alcançou a quarta colocação no ranking nacional e, agora, novamente campeão. Para a definição do ranking são registradas as pontuações de cada atleta em todas as provas realizadas pela CBC entre os meses janeiro e novembro em diversas regiões do país, sendo que a soma final dos pontos anotados ao longo do ano resulta no ranking que aponta o campeão.

Engenheiro eletricista, Rostan Piccoli trabalha na Ufes há 30 anos. Possui pós-graduação na área de informática e atua na Diretoria de Tecnologia e Inovação da Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) da Ufes. “Pratico o ciclismo de estrada desde os 13 anos de idade, quando ganhei a minha primeira bicicleta; e, hoje, com 53 anos, posso dizer que a modalidade esportiva está presente na minha vida há 40 anos”, contou o ciclista, que representa a Federação Espírito-santense de Ciclismo (Fesc) e também a equipe capixaba de ciclismo Brasil Costelo Team.

O atleta disputou algumas corridas marcantes ao longo da carreira. Além da Copa Hans Fischer de ciclismo em 2018, que está entre as mais difíceis do país, Piccoli também alcançou outras conquistas importantes em provas tradicionais no Brasil, como a Nove de Julho, em São Paulo, em 2016, e a de São Salvador em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro.

O tricampeão nacional e seis vezes campeão estadual acredita que o esporte é responsável por melhorar a qualidade de vida de quem pratica. "Ajuda muito no desempenho profissional e nas atividades diárias, além de nos ensinar a ser resilientes, a não desistir dos nossos planos por qualquer motivo, e a buscar atingir as nossas metas com mais vigor”, conclui.

