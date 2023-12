Capixaba Hugo Cibien fica em 7° nas últimas corridas da temporada da Stock Series

Piloto teve problemas ao longo de todo fim de semana e não conseguiu extrair todo o potencial do carro em Interlagos na despedida da sua estreia na categoria

Alguns fatores imprevisíveis impossibilitaram Cibien de alcançar resultados melhores. Na classificação, uma rodada de Kaka Magno atrapalhou a volta do capixaba, que perdeu décimos importantes e ficou com a 7° colocação na largada.

Pelo fato da temporada ter iniciado e terminado na pista de Interlagos-SP, o templo do automobilismo brasileiro, o piloto capixaba acredita que foi possível perceber a evolução ao longo do ano. "Muito além dos resultados de pista, ficou muito evidente a evolução do início para o fim da temporada na adaptação ao carro, o ritmo de corrida, o entrosamento com a equipe. Tudo está melhor e vai melhorar ainda mais em 2024", declarou.