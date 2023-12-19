AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Mais Esportes
  • Capixaba Hugo Cibien fica em 7° nas últimas corridas da temporada da Stock Series
Desfecho

Capixaba Hugo Cibien fica em 7° nas últimas corridas da temporada da Stock Series

Piloto teve problemas ao longo de todo fim de semana e não conseguiu extrair todo o potencial do carro em Interlagos na despedida da sua estreia na categoria

Publicado em 19 de Dezembro de 2023 às 17:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2023 às 17:05
Hugo Cibien avaliou como positiva a sua primeira temporada na Stock Series
Hugo Cibien avaliou como positiva a sua primeira temporada na Stock Series Crédito: Ricardo Saibro
O piloto capixaba Hugo Cibien encerrou a participação na sua temporada de estreia na Stock Series. Na última corrida de 2023, o corredor da equipe W2 Pro GP terminou em 7° lugar nas duas corridas do último final de semana, que aconteceram em Interlagos-SP, o mesmo autódromo da etapa inicial da categoria deste ano. 
Alguns fatores imprevisíveis impossibilitaram Cibien de alcançar resultados melhores. Na classificação, uma rodada de Kaka Magno atrapalhou a volta do capixaba, que perdeu décimos importantes e ficou com a 7° colocação na largada.
Na corrida de sábado (16), um toque prejudicou o rendimento do carro, que vinha bem e conquistando posições. Foram dois pneus furados, o dianteiro direito na terceira volta, quando vinha em um bom ritmo e havia ganhado posições. E o traseiro direito quando voltava para a pista. Ele não completou o número mínimo de voltas e ficou sem pontos.
Já a segunda corrida foi prejudicada pela estratégia da equipe, que não permitiu que o piloto do Espírito Santo ultrapassasse o companheiro de equipe, que precisava apenas completar 75% das voltas para ser campeão da temporada.
“É claro que vem uma frustração quando você não atinge na pista os resultados que sabe ter potencial para atingir, porque depois na telemetria vimos que o ritmo era o do primeiro pelotão, mas a consciência de que estamos andando para a frente é o mais importante nesse momento de fechamento de balanço”, concluiu.
Pelo fato da temporada ter iniciado e terminado na pista de Interlagos-SP, o templo do automobilismo brasileiro, o piloto capixaba acredita que foi possível perceber a evolução ao longo do ano. "Muito além dos resultados de pista, ficou muito evidente a evolução do início para o fim da temporada na adaptação ao carro, o ritmo de corrida, o entrosamento com a equipe. Tudo está melhor e vai melhorar ainda mais em 2024", declarou.

Veja Também

Capixaba Leopoldo Fagnani fica no pódio em competição de esqui na Itália

Maira Viana e Lucas Nogueira faturam o Estadual de Bodyboarding 2023

Goleira de futsal brasileira morre aos 26 anos na Espanha

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba Esportes Automobilismo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Dia dos Pais deve movimentar R$ 197,4 milhões na economia do ES
Operação Ramus, deflagrada pela PF
Operação da PF mira tráfico e cumpre mandados de prisão e busca no Sul do ES
Abrir uma empresa, ampliar uma fábrica ou realizar um investimento ainda exige enfrentar uma série de exigências burocráticas no Brasil, defende o articulista
O Brasil precisa de regras melhores para crescer

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados