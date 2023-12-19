Capixaba Hugo Cibien fica em 7° nas últimas corridas da temporada da Stock Series

Hugo Cibien avaliou como positiva a sua primeira temporada na Stock Series Crédito: Ricardo Saibro

O piloto capixaba Hugo Cibien encerrou a participação na sua temporada de estreia na Stock Series. Na última corrida de 2023, o corredor da equipe W2 Pro GP terminou em 7° lugar nas duas corridas do último final de semana, que aconteceram em Interlagos-SP, o mesmo autódromo da etapa inicial da categoria deste ano.

Alguns fatores imprevisíveis impossibilitaram Cibien de alcançar resultados melhores. Na classificação, uma rodada de Kaka Magno atrapalhou a volta do capixaba, que perdeu décimos importantes e ficou com a 7° colocação na largada.

Na corrida de sábado (16), um toque prejudicou o rendimento do carro, que vinha bem e conquistando posições. Foram dois pneus furados, o dianteiro direito na terceira volta, quando vinha em um bom ritmo e havia ganhado posições. E o traseiro direito quando voltava para a pista. Ele não completou o número mínimo de voltas e ficou sem pontos.

Já a segunda corrida foi prejudicada pela estratégia da equipe, que não permitiu que o piloto do Espírito Santo ultrapassasse o companheiro de equipe, que precisava apenas completar 75% das voltas para ser campeão da temporada.

“É claro que vem uma frustração quando você não atinge na pista os resultados que sabe ter potencial para atingir, porque depois na telemetria vimos que o ritmo era o do primeiro pelotão, mas a consciência de que estamos andando para a frente é o mais importante nesse momento de fechamento de balanço”, concluiu.