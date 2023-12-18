Goleira de futsal brasileira morre aos 26 anos na Espanha

Jhennifer Oliveira Camargo, goleira do Rodiles (ESP), morreu na última sexta-feira em meio ao tratamento de um tumor no cérebro. A brasileira tinha 26 anos.

Jhennifer defendia o Rodiles desde 2020. Em 2018 chegou a ser indicada a melhor goleira do mundo de futsal.

Jhennifer Oliveira começou a carreira profissional no São José e foi para a Europa em 2020 Crédito: Reprodução

Em fevereiro deste ano, ela deu uma pausa na carreira após ser diagnosticada com câncer no cérebro.

Ela passou, então, a auxiliar no trabalho das categorias de base do clube, enquanto mantinha tratamento da doença.

De luto, o clube suspendeu os jogos previstos para este fim de semana.