Goleira de futsal brasileira morre aos 26 anos na Espanha

Jhennifer Oliveira Camargo, goleira do Rodiles (ESP), morreu na última sexta-feira em meio ao tratamento de um tumor no cérebro. A brasileira tinha 26 anos.
Jhennifer defendia o Rodiles desde 2020. Em 2018 chegou a ser indicada a melhor goleira do mundo de futsal.
Em fevereiro deste ano, ela deu uma pausa na carreira após ser diagnosticada com câncer no cérebro.
Ela passou, então, a auxiliar no trabalho das categorias de base do clube, enquanto mantinha tratamento da doença.
De luto, o clube suspendeu os jogos previstos para este fim de semana.
Natural de Ponta Grossa, no Paraná, Jhennifer começou no Carambeí e passou pelo São José Futsal. Além disso, foi campeã do Sul-Americano Sub-20 de futsal, no Chile, com a seleção brasileira.