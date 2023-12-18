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Tumor no cérebro

Goleira de futsal brasileira morre aos 26 anos na Espanha

Jhennifer Oliveira começou a carreira profissional no São José e foi para a Europa em 2020
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 dez 2023 às 06:24

Publicado em 18 de Dezembro de 2023 às 06:24

Jhennifer Oliveira Camargo, goleira do Rodiles (ESP), morreu na última sexta-feira em meio ao tratamento de um tumor no cérebro. A brasileira tinha 26 anos.
Jhennifer defendia o Rodiles desde 2020. Em 2018 chegou a ser indicada a melhor goleira do mundo de futsal.
Jhennifer Oliveira começou a carreira profissional no São José e foi para a Europa em 2020
Jhennifer Oliveira começou a carreira profissional no São José e foi para a Europa em 2020 Crédito: Reprodução
Em fevereiro deste ano, ela deu uma pausa na carreira após ser diagnosticada com câncer no cérebro.
Ela passou, então, a auxiliar no trabalho das categorias de base do clube, enquanto mantinha tratamento da doença.
De luto, o clube suspendeu os jogos previstos para este fim de semana.
Natural de Ponta Grossa, no Paraná, Jhennifer começou no Carambeí e passou pelo São José Futsal. Além disso, foi campeã do Sul-Americano Sub-20 de futsal, no Chile, com a seleção brasileira.

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