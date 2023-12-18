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Conquista

Capixaba Leopoldo Fagnani fica no pódio em competição de esqui na Itália

Atleta nascido em Vitória ficou em terceiro lugar na Slalom Gigante troféu CONI de Inverno, realizado em Piemonte, na Itália

Publicado em 18 de Dezembro de 2023 às 19:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2023 às 19:15
Leopoldo à esquerda com cachecol azul e amarelo, posando para a foto com a medalha de bronze
Leopoldo à esquerda com cachecol azul e amarelo, posando para a foto com a medalha de bronze Crédito: Divulgação
Após o vice-campeonato na competição de esqui Top 50 PDH Cup, em Pila, na Itália, Leopoldo Fagnani, de Vitória, conquistou mais um grande resultado neste final de semana na modalidade. O atleta capixaba ficou na terceira colocação na categoria Slalom Gigante do Trofeo CONI de Inverno, realizado em Piemonte, ao marcar o tempo de 52s20.
Além disso, o jovem de 13 anos conquistou o quinto lugar na disputa da modalidade Slalom, com o tempo de 53s11. Nas duas modalidades que disputou, Leopoldo realizou apenas uma descida por conta do mau tempo, que impossibilitou a segunda competição que estava prevista.
Sua irmã gêmea, Carlotta, ficou em sexto lugar na categoria Slalom com o tempo de 59s63 e em oitavo na categoria Slalom Gigante com 54s84.
O evento é organizado pelo Comitê Olímpico Italiano, que foram selecionou os quatro melhores atletas masculinos e femininos, agrupados pelas regiões do país europeu. Foi a primeira vez deles nesta competição, que também contou com esquiadores da Argentina e da Suíça.
O Trofeo CONI teve quase 1000 atletas de diferentes modalidades como o snowboard, hóquei no gelo, patinação artística e curling. A abertura foi realizada com presença de autoridades italianas em Turim.

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