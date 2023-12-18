Capixaba Leopoldo Fagnani fica no pódio em competição de esqui na Itália

Leopoldo à esquerda com cachecol azul e amarelo, posando para a foto com a medalha de bronze Crédito: Divulgação

Após o vice-campeonato na competição de esqui Top 50 PDH Cup, em Pila, na Itália, Leopoldo Fagnani, de Vitória, conquistou mais um grande resultado neste final de semana na modalidade. O atleta capixaba ficou na terceira colocação na categoria Slalom Gigante do Trofeo CONI de Inverno, realizado em Piemonte, ao marcar o tempo de 52s20.

Além disso, o jovem de 13 anos conquistou o quinto lugar na disputa da modalidade Slalom, com o tempo de 53s11. Nas duas modalidades que disputou, Leopoldo realizou apenas uma descida por conta do mau tempo, que impossibilitou a segunda competição que estava prevista.

Sua irmã gêmea, Carlotta, ficou em sexto lugar na categoria Slalom com o tempo de 59s63 e em oitavo na categoria Slalom Gigante com 54s84.

O evento é organizado pelo Comitê Olímpico Italiano, que foram selecionou os quatro melhores atletas masculinos e femininos, agrupados pelas regiões do país europeu. Foi a primeira vez deles nesta competição, que também contou com esquiadores da Argentina e da Suíça.