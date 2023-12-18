AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Última etapa

Maira Viana e Lucas Nogueira faturam o Estadual de Bodyboarding 2023

O Circuito Capixaba de Bodyboarding agitou a Praia do Coral do Meio, em Vila Velha, no último final de semana

Publicado em 18 de Dezembro de 2023 às 18:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2023 às 18:39
Lucas Nogueira se sagrou dez vezes campeão estadual da modalidade
Lucas Nogueira se sagrou dez vezes campeão estadual da modalidade Crédito: Heriberto Simões
O Circuito Capixaba de Bodyboarding chegou ao fim. No último domingo (17) foi disputada a última etapa da competição, onde foram definidos os grandes campeões da temporada. Foi na Praia do Coral do Meio, em Vila Velha, que Maira Viana na categoria feminina e Lucas Nogueira na masculina subiram no lugar mais alto do pódio do torneio. 
A competição reuniu cerca de 100 atletas do Espírito Santo e de todo o país. Com o resultado, Lucas Nogueira conquistou o décimo título estadual da modalidade, igualando o feito da pentacampeã mundial Neymara Carvalho, que, pela categoria feminina.
Neymara Carvalho ficou em segundo lugar na categoria Profissional Feminino, seguida de Maylla Venturin e Luna Hardman, que empataram em terceiro lugar. Confira os demais resultados.

Resultados de todas as categorias do circuito

Profissional Masculino
  1. Lucas Nogueira
  2. Thiago Barros
  3. Diego Estevão
  4. Gabriel Oliveira
Profissional Feminino
  1. Maira Viana
  2. Neymara Carvalho
  3. Maylla Venturin
  4. Luna Hardman
Estreantes
  1. Matheus Jesus
  2. Everton Nascimento
  3. Isaac Vasconcelos
  4. Victor Bororo
Open Masculino
  1. Paulo Galatti
  2. Angelo Faria
  3. Wendel Santana
  4. João Paulo
Open Feminino
  1. Maria Alice
  2. Flávia Nery
  3. Luiza Majevski
Sub 18 Masculino
  1. Guilherme Montenegro
  2. Nicollas Raich
  3. Luan Barcelos
  4. Wendel Santana
Sub 16 Masculino
  1. Guilherme Montenegro
  2. Miguel Bedran
  3. Tiziano Dcliesi
  4. Henry Cogo
Master Feminino
  1. Marilene Berundio
  2. Carmem Filgueiras
  3. Clarisse Costa
  4. Flávia Nery
Master Masculino
  1. Gleicione Costa
  2. Sergio Azevedo
  3. Elwes Vieira
  4. Francivaldo Borges

Veja Também

Goleira de futsal brasileira morre aos 26 anos na Espanha

Capixaba Hugo Cibien disputa a última corrida da temporada da Stock Series

Capixaba Karol Rosa se diz confiante para alcançar Top-5 no Peso-Galo do UFC

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ator de "Avenida Brasil" desabafa após fazer peça para quatro pessoas
Ator de 'Avenida Brasil' desabafa após se apresentar para apenas quatro pessoas
Imagem de destaque
Primeiro a OpenAI, depois a Meta: por que robôs de IA continuam fazendo ataques hackers
Imagem de destaque
PM apreende câmeras usadas pelo tráfico para monitorar bairro Alagoano, em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados