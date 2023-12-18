Maira Viana e Lucas Nogueira faturam o Estadual de Bodyboarding 2023

O Circuito Capixaba de Bodyboarding chegou ao fim. No último domingo (17) foi disputada a última etapa da competição, onde foram definidos os grandes campeões da temporada. Foi na Praia do Coral do Meio, em Vila Velha, que Maira Viana na categoria feminina e Lucas Nogueira na masculina subiram no lugar mais alto do pódio do torneio.
A competição reuniu cerca de 100 atletas do Espírito Santo e de todo o país. Com o resultado, Lucas Nogueira conquistou o décimo título estadual da modalidade, igualando o feito da pentacampeã mundial Neymara Carvalho, que, pela categoria feminina.
Neymara Carvalho ficou em segundo lugar na categoria Profissional Feminino, seguida de Maylla Venturin e Luna Hardman, que empataram em terceiro lugar. Confira os demais resultados.
Resultados de todas as categorias do circuito
Profissional Masculino
- Lucas Nogueira
- Thiago Barros
- Diego Estevão
- Gabriel Oliveira
Profissional Feminino
- Maira Viana
- Neymara Carvalho
- Maylla Venturin
- Luna Hardman
Estreantes
- Matheus Jesus
- Everton Nascimento
- Isaac Vasconcelos
- Victor Bororo
Open Masculino
- Paulo Galatti
- Angelo Faria
- Wendel Santana
- João Paulo
Open Feminino
- Maria Alice
- Flávia Nery
- Luiza Majevski
Sub 18 Masculino
- Guilherme Montenegro
- Nicollas Raich
- Luan Barcelos
- Wendel Santana
Sub 16 Masculino
- Guilherme Montenegro
- Miguel Bedran
- Tiziano Dcliesi
- Henry Cogo
Master Feminino
- Marilene Berundio
- Carmem Filgueiras
- Clarisse Costa
- Flávia Nery
Master Masculino
- Gleicione Costa
- Sergio Azevedo
- Elwes Vieira
- Francivaldo Borges