Maira Viana e Lucas Nogueira faturam o Estadual de Bodyboarding 2023

O Circuito Capixaba de Bodyboarding agitou a Praia do Coral do Meio, em Vila Velha, no último final de semana

Lucas Nogueira se sagrou dez vezes campeão estadual da modalidade. (Heriberto Simões)

O Circuito Capixaba de Bodyboarding chegou ao fim. No último domingo (17) foi disputada a última etapa da competição, onde foram definidos os grandes campeões da temporada. Foi na Praia do Coral do Meio, em Vila Velha, que Maira Viana na categoria feminina e Lucas Nogueira na masculina subiram no lugar mais alto do pódio do torneio.

A competição reuniu cerca de 100 atletas do Espírito Santo e de todo o país. Com o resultado, Lucas Nogueira conquistou o décimo título estadual da modalidade, igualando o feito da pentacampeã mundial Neymara Carvalho, que, pela categoria feminina.

Neymara Carvalho ficou em segundo lugar na categoria Profissional Feminino, seguida de Maylla Venturin e Luna Hardman, que empataram em terceiro lugar. Confira os demais resultados.

Resultados de todas as categorias do circuito

Profissional Masculino

Lucas Nogueira Thiago Barros

Diego Estevão

Gabriel Oliveira

Profissional Feminino

Maira Viana Neymara Carvalho

Maylla Venturin

Luna Hardman



Estreantes

Matheus Jesus Everton Nascimento

Isaac Vasconcelos

Victor Bororo



Open Masculino

Paulo Galatti Angelo Faria

Wendel Santana

João Paulo

Open Feminino

Maria Alice Flávia Nery

Luiza Majevski



Sub 18 Masculino

Guilherme Montenegro Nicollas Raich

Luan Barcelos

Wendel Santana



Sub 16 Masculino

Guilherme Montenegro Miguel Bedran

Tiziano Dcliesi

Henry Cogo



Master Feminino

Marilene Berundio Carmem Filgueiras

Clarisse Costa

Flávia Nery



Master Masculino

Gleicione Costa Sergio Azevedo

Elwes Vieira

Francivaldo Borges



