Vai buscar

Capixaba Karol Rosa se diz confiante para alcançar Top-5 no Peso-Galo do UFC

Lutadora vai enfrentar a mexicana Irene Aldana para buscar um lugar nas cinco primeiras colocações do ranking, que pode colocá-la na disputa pelo cinturão

2 min de leitura min de leitura

Karol Rosa vai lutar contra Irene Aldana em busca de um lugar nas cinco melhores posições do ranking. (Chris Unger/Divulgação)

Breno Coelho Estagiário / [email protected]

A lutadora capixaba Karol Rosa terá mais um desafio no UFC. Ela vai enfrentar a mexicana Irene Aldana no próximo sábado (16), às 22h, em busca de alcançar uma posição importante no ranking dos Pesos-Galo: o Top-5. Atualmente a atleta natural de Vila Velha está na 9° posição, e atingir as cinco primeiras posições pode possibilitá-la de disputar o cinturão da categoria.

Na última luta que disputou, Karol derrotou a russa Yana Kunitskaya por decisão dividida dos juízes. Agora, ela acumula o cartel de 6 vitórias e 2 derrotas no UFC. A capixaba busca, além da disputa do cinturão, conquistar uma sequência de vitórias que pode ser importante para subir no ranking.

"A expectativa é grande. Tenho certeza que vai ser uma grande luta, já estou ansiosa para sábado, a Irene é uma adversária dura, tive muito tempo para me preparar para essa luta, então estou bem confiante, treinei bastante, to preparada para fazer cinco rounds, assim como em todas as lutas e essa eu tenho certeza que serão três rounds bem movimentados", prometeu Karol.

A luta entre a brasileira e a russa já está definida há cerca de três meses. Com isso, a lutadora capixaba afirmou conhecer os principais pontos fracos e fortes da oponente. "Eu tenho um Mhuai Thay melhor que o dela, ela é uma boa boxeadora, mas eu tenho um jogo de chão melhor, então acredito que esse é o meu diferencial. Se ocorrer algum perigo em cima eu posso variar colocando para baixo e eu acho que esse é o meu ponto forte", analisou.

O principal objetivo de Karol é buscar um lugar entre as cinco melhores do ranking. Ela acredita que, caso vença a luta, conseguirá alcançar esse objetivo. "A Irene é uma adversária dura, ta em quinto no ranking, perdeu a última luta para a Amanda (Nunes), então acredito que eu mereço essa chance, já estou aí faz uns anos e esse é o meu momento", afirmou.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta