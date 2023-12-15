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Capixaba Karol Rosa se diz confiante para alcançar Top-5 no Peso-Galo do UFC

Lutadora vai enfrentar a mexicana Irene Aldana para buscar um lugar nas cinco primeiras colocações do ranking, que pode colocá-la na disputa pelo cinturão

Publicado em 15 de Dezembro de 2023 às 19:53

Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

15 dez 2023 às 19:53
Karol Rosa vai lutar contra Irene Aldana em busca de um lugar nas cinco melhores posições do ranking
Karol Rosa vai lutar contra Irene Aldana em busca de um lugar nas cinco melhores posições do ranking Crédito: Chris Unger/Divulgação
A lutadora capixaba Karol Rosa terá mais um desafio no UFC. Ela vai enfrentar a mexicana Irene Aldana no próximo sábado (16), às 22h, em busca de alcançar uma posição importante no ranking dos Pesos-Galo: o Top-5. Atualmente a atleta natural de Vila Velha está na 9° posição, e atingir as cinco primeiras posições pode possibilitá-la de disputar o cinturão da categoria. 
Na última luta que disputou, Karol derrotou a russa Yana Kunitskaya por decisão dividida dos juízes. Agora, ela acumula o cartel de 6 vitórias e 2 derrotas no UFC. A capixaba busca, além da disputa do cinturão, conquistar uma sequência de vitórias que pode ser importante para subir no ranking.
"A expectativa é grande. Tenho certeza que vai ser uma grande luta, já estou ansiosa para sábado, a Irene é uma adversária dura, tive muito tempo para me preparar para essa luta, então estou bem confiante, treinei bastante, to preparada para fazer cinco rounds, assim como em todas as lutas e essa eu tenho certeza que serão três rounds bem movimentados", prometeu Karol. 
A luta entre a brasileira e a russa já está definida há cerca de três meses. Com isso, a lutadora capixaba afirmou conhecer os principais pontos fracos e fortes da oponente. "Eu tenho um Mhuai Thay melhor que o dela, ela é uma boa boxeadora, mas eu tenho um jogo de chão melhor, então acredito que esse é o meu diferencial. Se ocorrer algum perigo em cima eu posso variar colocando para baixo e eu acho que esse é o meu ponto forte", analisou.
O principal objetivo de Karol é buscar um lugar entre as cinco melhores do ranking. Ela acredita que, caso vença a luta, conseguirá alcançar esse objetivo. "A Irene é uma adversária dura, ta em quinto no ranking, perdeu a última luta para a Amanda (Nunes), então acredito que eu mereço essa chance, já estou aí faz uns anos e esse é o meu momento", afirmou. 

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