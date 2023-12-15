24ª edição do Prêmio Brasil Olímpico acontece na noite desta sexta-feira (15)

Chegou a hora de coroar os melhores do ano no esporte olímpico brasileiro. Nesta sexta-feira (15), acontece o Prêmio Brasil Olímpico 2023 (PBO), a 24ª edição da principal premiação esportiva do país. A festa de gala acontece a partir das 20h, na Cidade das Artes, Rio de Janeiro, e vai celebrar a atual temporada, além de premiar os melhores atletas, técnicos, revelações e equipes envolvidas com o esporte olímpico nacional. O evento será transmitido ao vivo pelo Canal Olímpico do Brasil e pelo SporTV.