24ª edição do Prêmio Brasil Olímpico acontece na noite desta sexta-feira (15)

Principal cerimônia de premiação do esporte olímpico brasileiro será realizada na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, às 20h

02.02.2023 - Prêmio Brasil Olímpico 2022 - Cerimônia de premiação do Prêmio Brasil Olímpico 2022 - Foto: Luiza Moraes/COB. (Luiza Moraes / COB)

Chegou a hora de coroar os melhores do ano no esporte olímpico brasileiro. Nesta sexta-feira (15), acontece o Prêmio Brasil Olímpico 2023 (PBO), a 24ª edição da principal premiação esportiva do país. A festa de gala acontece a partir das 20h, na Cidade das Artes, Rio de Janeiro, e vai celebrar a atual temporada, além de premiar os melhores atletas, técnicos, revelações e equipes envolvidas com o esporte olímpico nacional. O evento será transmitido ao vivo pelo Canal Olímpico do Brasil e pelo SporTV.

O Prêmio Brasil Olímpico deste ano terá uma configuração diferente. O evento traz novidades, como as categorias inéditas Retorno do Ano, Equipes do Ano (masculina e feminina) e Atleta Revelação e o Atleta OVVI Influenciador do Ano, além dos tradicionais Melhor das Modalidades, Atleta da Torcida, Prêmio Inspire, Prêmio Espírito Olímpico, Destaques dos Jogos da Juventude, Melhor Técnico Individual, Melhor Técnico Coletivo, Atleta do Ano (masculino e feminino) e Troféu Adhemar Ferreira da Silva.

Outra novidade importante para a edição deste ano é a mudança do nome da premiação dos melhores atletas do ano, que passa a se chamar Troféu Rei Pelé. A troca é uma homenagem ao Rei do Futebol, considerado por muitos como o principal atleta de todos os tempos. Concorrem ao troféu este ano três atletas de cada gênero: no masculino, Filipe Toledo (surfe), Hugo Calderano (tênis de mesa) e Marcus Vinícius D’Almeida (tiro com arco), enquanto no feminino Bia Haddad Maia (tênis), Duda e Ana Patrícia (vôlei de praia) e Rebeca Andrade (ginástica artística) disputam a premiação.

Um colegiado formado por especialistas da área esportiva votou para escolher os vencedores das categorias. Entretanto, o público também participa da escolha de cinco categorias específicas: Atleta da Torcida, Prêmio Inspire, Atleta Revelação, Retorno do Ano e Atleta OVVI Influenciador do Ano (votação pelo Instagram da Vivo e app do COB). A votação pública, que acontece majoritariamente através do site do COB (cob.org.br), será encerrada às 18h desta sexta-feira.

