Capixaba Hugo Cibien disputa a última corrida da temporada da Stock Series

Carro do piloto capixaba Hugo Cibien Crédito: Ricardo Saibro

A temporada de 2023 da Stock Series está chegando ao fim. No próximo final de semana, a categoria de acesso da Stock Car Pro Series fará o último final de semana de corrida, que será novamente em Interlagos, São Paulo, que recebeu a etapa de abertura da competição. O piloto capixaba estará no grid e vai fazer a última corrida da sua temporada de estreia.

Para ele, o fato de correr novamente na pista é um ponto positivo. “Além de Interlagos ser o templo do automobilismo brasileiro, uma pista em que quase todos piloto adoram andar, o fato de repetirmos o cenário da etapa de abertura da temporada será um ótimo parâmetro para mensurarmos a evolução do nosso desempenho”, diz o piloto da equipe W2 ProGP.

O capixaba analisou a sua primeira temporada na categoria de acesso para a Stock Car. "A Stock Series tem características muito específicas de pilotagem e estratégia, pois são três corridas curtas, onde é preciso ser agressivo desde a largada, e, ao mesmo tempo, poupar equipamento em alguns momentos. É uma equação complexa para pilotos e equipes. Desde o acerto do carro até a minha adaptação, tudo vem evoluindo ao longo do ano, e estamos bem otimistas para essa reta final, quem sabe para subir uma posição na tabela de pontos", conclui Cibien, que está em sétimo na classificação geral.

As três corridas da 6ª e última etapa da Stock Series 2023 acontecem dia 16 (sábado) às 13h40 e dia 17 (domingo) a partir das 10h40, com transmissão de Band Sports, SporTV e redes sociais da Stock Car.

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