Vila Velha vai receber Campeonato Brasileiro de Basquete 3x3

É a primeira vez que o Espírito Santo vai receber o Campeonato Brasileiro 3x3 Crédito: Fecaba/Divulgação

O basquete segue crescendo no Espírito Santo . Entre os dias 15 e 17 de dezembro, o estado vai receber a etapa final do Campeonato Brasileiro de Basquete 3x3. As partidas começam a partir das 9h30 desta sexta-feira (15) e vão até o domingo (17), todas sediadas na quadra do Cetaf, no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha

Na sexta, acontecem as disputas da categoria Sub-18. Já no sábado, os atletas do Sub-23 entram em quadra. Por fim, a categoria adulta encerra o torneio no domingo. IVV/Cetaf, Álvares Cabral, Saldanha da Gama e CPX/Zona Norte vão representar o estado no Brasileiro 3x3. Os clubes terão equipes em todas as categorias - apenas na adulta não haverá nenhum time do Espírito Santo no naipe masculino.

Quem quiser assistir o torneio pode ver todos os jogos no YouTube da Fecaba, ou acompanhar presencialmente de forma gratuita.

Essa é a primeira vez que o estado vai receber a etapa final do Campeonato Brasileiro da modalidade. O vice-presidente da Federação Capixaba de Basquete (Fecaba), Rogério Machado, comemorou a oportunidade. “Está sendo ótimo, a competição envolve equipes de 12 estados diferentes, então está sendo muito importante para fomentar o esporte, principalmente o 3x3, pois agora é uma categoria olímpica”, destacou.

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