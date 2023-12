Vem aí

Vila Velha vai receber Campeonato Brasileiro de Basquete 3x3

Etapa final da competição acontece entre os dias 15 e 17 de dezembro, com partidas sediadas no Ginásio do Cetaf, no bairro Divino Espírito Santo

É a primeira vez que o Espírito Santo vai receber o Campeonato Brasileiro 3x3. (Fecaba/Divulgação)

Breno Coelho Estagiário / [email protected]

O basquete segue crescendo no Espírito Santo. Entre os dias 15 e 17 de dezembro, o estado vai receber a etapa final do Campeonato Brasileiro de Basquete 3x3. As partidas começam a partir das 9h30 desta sexta-feira (15) e vão até o domingo (17), todas sediadas na quadra do Cetaf, no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha.

Na sexta, acontecem as disputas da categoria Sub-18. Já no sábado, os atletas do Sub-23 entram em quadra. Por fim, a categoria adulta encerra o torneio no domingo. IVV/Cetaf, Álvares Cabral, Saldanha da Gama e CPX/Zona Norte vão representar o estado no Brasileiro 3x3. Os clubes terão equipes em todas as categorias - apenas na adulta não haverá nenhum time do Espírito Santo no naipe masculino.

Quem quiser assistir o torneio pode ver todos os jogos no YouTube da Fecaba, ou acompanhar presencialmente de forma gratuita.

Essa é a primeira vez que o estado vai receber a etapa final do Campeonato Brasileiro da modalidade. O vice-presidente da Federação Capixaba de Basquete (Fecaba), Rogério Machado, comemorou a oportunidade. “Está sendo ótimo, a competição envolve equipes de 12 estados diferentes, então está sendo muito importante para fomentar o esporte, principalmente o 3x3, pois agora é uma categoria olímpica”, destacou.

Serviço

Campeonato Brasileiro de Basquete 3x3



Quando: Sub-18 - sexta-feira (15), Sub-23 - sábado (16), Adulto - domingo (17).



Local: Ginásio do Cetaf, no Bairro Divino Espírito Santo, Vila Velha



Horário: A partir de 9h30



Como assistir: Entrada gratuita e transmissão no YouTube da Federação Capixaba de Basquete (Fecaba).



