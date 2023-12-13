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Capixaba Leopoldo Fagnani é vice-campeão de torneio de esqui na Itália

Jovem de 13 anos ficou na segunda colocação na modalidade Slalom na segunda descida do Top 50 PDH Cup, em Pila, na cidade de Aosta

Publicado em 13 de Dezembro de 2023 às 20:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2023 às 20:02
Leopoldo Fagnani com o troféu de vice-campeão
Leopoldo Fagnani com o troféu de vice-campeão Crédito: Divulgação
O jovem Leopoldo Fagnani, de apenas 13 anos, conquistou um ótimo resultado na retomada da temporada de esqui. Natural de Vitória, capital do estado, o atleta ficou em segundo lugar na modalidade Slalom na segunda descida do Top 50 PDH Cup, realizado em Pila, na cidade de Aosta, na região de Piemonte, na Itália. A competição reúne os 50 melhores atletas do país, além de esquiadores da Croácia, Espanha, França, Austrália e outros países.
O capixaba começou com um sétimo lugar na primeira disputa. A prata só veio na segunda descida, com o tempo total de 1min43s62, ficando atrás apenas do italiano Tommaso Zanardi, que marcou 1min42s85. Carlotta Fagnani, irmã de Leopoldo, também disputou a competição.
O evento marca o início da temporada de esqui na Europa que vai até março de 2024. A competição segue com previsão de mais uma disputa na modalidade Slalom Gigante para esta quinta-feira (14). 
Após a disputa, os irmãos brasileiros disputam o Trofeo Coni (Comitê Olímpico da Itália) para o qual foram selecionados os quatro melhores atletas masculinos e femininos, agrupados pelas regiões do país europeu. Será a primeira vez dos jovens atletas nesta competição.

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