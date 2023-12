Capixaba Leopoldo Fagnani é vice-campeão de torneio de esqui na Itália

Jovem de 13 anos ficou na segunda colocação na modalidade Slalom na segunda descida do Top 50 PDH Cup, em Pila, na cidade de Aosta

O jovem Leopoldo Fagnani, de apenas 13 anos, conquistou um ótimo resultado na retomada da temporada de esqui. Natural de Vitória, capital do estado, o atleta ficou em segundo lugar na modalidade Slalom na segunda descida do Top 50 PDH Cup, realizado em Pila, na cidade de Aosta, na região de Piemonte, na Itália. A competição reúne os 50 melhores atletas do país, além de esquiadores da Croácia, Espanha, França, Austrália e outros países.