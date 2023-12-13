Capixaba Leopoldo Fagnani é vice-campeão de torneio de esqui na Itália

Leopoldo Fagnani com o troféu de vice-campeão Crédito: Divulgação

O jovem Leopoldo Fagnani, de apenas 13 anos, conquistou um ótimo resultado na retomada da temporada de esqui. Natural de Vitória, capital do estado, o atleta ficou em segundo lugar na modalidade Slalom na segunda descida do Top 50 PDH Cup, realizado em Pila, na cidade de Aosta, na região de Piemonte, na Itália. A competição reúne os 50 melhores atletas do país, além de esquiadores da Croácia, Espanha, França, Austrália e outros países.

O capixaba começou com um sétimo lugar na primeira disputa. A prata só veio na segunda descida, com o tempo total de 1min43s62, ficando atrás apenas do italiano Tommaso Zanardi, que marcou 1min42s85. Carlotta Fagnani, irmã de Leopoldo, também disputou a competição.

O evento marca o início da temporada de esqui na Europa que vai até março de 2024. A competição segue com previsão de mais uma disputa na modalidade Slalom Gigante para esta quinta-feira (14).