Draymond Green acerta soco em rival e é expulso em jogo dos Warriors na NBA

O jogador da equipe de São Francisco agrediu Jusuf Nurkic na derrota para o o Phoenix Suns por 119 a 116, fora de casa

O lance aconteceu no terceiro quarto, quando Nurkic marcava Green, que se preparava para receber um passe. O jogador dos Warriors, na tentativa de se desvencilhar do adversário, girou rapidamente o corpo e acertou um soco no rosto do rival, que foi ao chão. Green foi expulso de quadra logo em seguida.