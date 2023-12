Representaram

Capixabas conquistam medalhas no Sul-Americano Escolar no Chile

Wender Rocha, Brayan Litig e Ana Elizia fazem parte da delegação do Brasil na competição, além do time de handebol masculino da Escola Irmã Feliciana Garcia, de Vila Velha

Equipe de handebol da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Irmã Feliciana Garcia, de Vila Velha. (Divulgação)

O Brasil está disputando o Campeonato Sul-Americano Escolar, que acontece em Santiago, no Chile. Entre os atletas da delegação estão capixabas que competem individualmente, além do time da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Irmã Feliciana Garcia, de Vila Velha. Os competidores do Espírito Santo tem contribuído muito com o bom desempenho do país na competição.

O paratleta Wender Rocha já conquistou quatro ouros na competição: 80 metros, arremesso de peso, revezamento integrado 5x80 metros e, nesta sexta-feira (8), o salto em distância com a marca 5.79m. Wender já foi destaque nos Jogos Escolares Brasileiros (Jebs), realizado no último mês em Brasília (DF), no qual ganhou três ouros e uma prata, sendo o capixaba com maior número de medalhas da competição. O atleta treina descalço e não tem local específico para treinos de atletismo em Linhares, sua cidade natal, dificultando assim, principalmente o treinamento do salto em distância e das corridas. Mesmo com as dificuldades, o estudante superou todas as expectativas e realizou o feito de conquistar quatro medalhas no Sul-Americano.

Quem também está trazendo medalhas de ouro para casa é a paratleta Ana Elizia dos Santos, que foi campeã em três provas: arremesso de peso feminino, revezamento integrado 5x80 metros e salto em distância com a marca 4.19m. É a unica mulher na delegação do Espírito Santo.

O atleta capixaba Brayan Litig, que já havia conquistado o bronze nos 2000 metros, levou nesta sexta a medalha de prata no revezamento 5x80 metros convencional masculino. O técnico dele, Diogo Mello, foi com os próprios recursos para o Paraguai acompanhar o atleta. “Valeu a pena o esforço. Ver o Brayan conquistando uma medalha numa competição internacional é a certeza de que estamos no caminho certo”, ressaltou o professor.

Quem também tem colecionado bons desempenhos é a equipe de handebol masculino da Escola Irmã Feliciana Garcia, de Vila Velha, tornou-se campeã sul-americana da modalidade. Foi a primeira escola pública do Brasil a conseguir esse feito. O título foi conquistado nesta sexta-feira (8), após a delegação canela-verde vencer os chilenos dentro de casa nos Jogos Escolares Sul-Americanos, que estão sendo disputados em Santiago até este sábado (9).

O presidente da Federação Capixaba de Desporto Escolar (Fecade), Lidimar Marquêz, destaca o desempenho dos atletas capixabas. “Estamos muito felizes e orgulhosos do desempenho dos nossos atletas. Representar o Brasil numa competição internacional já é um grande feito, ganhar medalhas é a coroação do trabalho que vem sendo desenvolvido pelos profissionais e escolas do Espírito Santo”, ressaltou.

Sobre o Sul-Americano Escolar

A delegação brasileira no Sul-Americano Escolar é formada por 222 pessoas, entre atletas, técnicos, médicos, jornalistas e comissão técnica. Os atletas estão competindo em 11 modalidades, sendo duas paradesportivas (atletismo adaptado e paranatação) e nove esportivas (atletismo, natação, judô, xadrez, tênis de mesa, basquetebol, handebol, futsal e voleibol).

Os atletas que participam do Sul-Americano são os campeões dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), critério adotado pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE) para a convocação da equipe brasileira. A competição reúne 20 mil jovens de 11 países, que participam de torneios nas categorias masculino e feminino.

“Essa competição tem uma importância muito grande, pois proporciona aos atletas campeões dos Jogos Escolares Brasileiros, a primeira experiência em uma competição internacional. Quando esses alunos chegarem à fase adulta, tendo na bagagem experiências significativas como essa, será o pontapé para a carreira esportiva das novas gerações de campeões olímpicos”, afirmou o presidente da CBDE, Antônio Hora.

