Lendas do basquete capixaba fazem desafio inédito neste sábado (9) em Vitória

Manhã de esportes na Capital vai contar com verdadeiro show de basquete, intervenções culturais e programação gratuita para a população

Alessandro Casé, lenda do basquete 3x3 nacional. (Ramon Porto)

Está chegando a hora do evento que promete agitar o basquete capixaba! No próximo sábado (9), a Ponte Seca, na Vila Rubim, recebe o All Star Game de Basquete 3x3 Vix, de 8h às 13h, com um campeonato reunindo dez equipes de basquete sub-15, formadas por jovens atletas de diversos bairros de Vitória, oriundos de projetos e clubes da Capital, tanto no naipe masculino quanto no feminino.

Além dos jovens talentos, o evento vai contar com a presença das maiores lendas do basquete do Espírito Santo, que vão protagonizar um verdadeiro ‘Jogo das Estrelas’ do basquete capixaba.

O desafio, realizado pela Secretaria de Esportes da Prefeitura de Vitória em conjunto com a Federação Capixaba de Basquete (Fecaba), conta com apoio da Rede Gazeta e visa integrar a prática de atividades físicas, cuidado com a saúde e práticas culturais para as comunidades da Capital.

No Jogo das Estrelas, oito gigantes do basquete capixaba entram em quadra para defender equipes da Zona Norte e da Zona Sul de Vitória, promovendo um espetáculo aos amantes do esporte.

Entre eles, defendendo a Zona Norte, está Alessandro Casé, um dos atletas mais vitoriosos do basquete nacional e embaixador do evento que promete grandes emoções.

Espaço para todos os públicos

Durante o sábado, enquanto a bola laranja sobe, o público pode aproveitar o espaço para atividades de lazer e cultura de forma totalmente gratuita, já que o All Star Game de Basquete 3x3 Vix vai contar com DJ, pista de skate e clínica do esporte para crianças e adolescentes, barraquinhas de pipoca e algodão-doce e muito mais.

Capital das atividades físicas

Além do espaço que será montado na Ponte Seca, Vitória conta com diversos espaços para a prática de atividades que movimentam o corpo e a mente, o que credencia a cidade como a capital com a maior prática de atividades físicas e esportivas do Brasil.

“Um título como este atesta que a política pública está no caminho correto, na medida que esta gestão tem investido na construção de novos espaços para a prática esportiva e adequação de outros. Além disso, a implantação de projetos como o "Corre Vitória", "Esporte por Vitória", a ampliação dos Núcleos Esportivos e de Ginástica pela cidade refletem diretamente neste resultado", diz o secretário municipal da secretaria de Esportes e Lazer, Rodrigo Ronchi.

A cidade investiu significativamente em infraestrutura para promover a prática de atividades físicas. Incluindo as ciclovias que cruzam a cidade, incentivando o uso de bicicletas como meio de transporte e também de lazer. As praças também oferecem espaços ideais para a prática de esportes, caminhadas e exercícios ao ar livre, bem como o desafio marcado para este fim de semana.

Serviço

All Star Game de Basquete 3x3 Vix

Quando: sábado (9/12)



Horário: 8h às 13h



Onde: Ponte Seca, Vila Rubim - Vitória



Entrada gratuita



