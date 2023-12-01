Capixaba José Loiola ministra curso para treinadores de vôlei de praia

José Loiola tem uma carreira vitoriosa no vôlei de praia como jogador Crédito: Rafael Bello/COB

Lenda do vôlei de praia brasileiro, o capixaba José Loiola, que é integrante do Hall da Fama do Voleibol desde 2017 e campeão mundial em 1999, está ministrando aulas no 2º Módulo Presencial do Curso de Esporte de Alto Rendimento (CEAR) – Excelência. O atual treinador da seleção dos Estados Unidos tem passado seus conhecimentos desde o dia 27 de novembro, e o curso vai até 2 de dezembro.

Entre os treinadores participantes do CEAR Excelência estão Ariel Vaz Uchoa (CE) e Ricardo Moacir Costa da Silva (RJ), que trabalham com a dupla Taiana e Hegê; Caio Bruno Lopes da Silva (PR), da dupla Arthur e Adrielson; Celso Silva Jantorno (ES), da dupla Saimon e Felipe Miranda; Fernando de Britto Mari (PR) e Lucas Motta Palermo (SP), do Praia Clube de Uberlândia, clube de Duda e Ana Patrícia, entre outros.

A oportunidade de trocar experiências com um dos maiores nomes da história do esporte animou os técnicos. “No meu processo de formação como treinador, ele também passou por isso e a gente acabou se conhecendo. Vejo nele, além de um grande atleta, um profissional exemplar buscando conhecimento. Se ele, com a toda a história dele no esporte, prioriza a qualificação, nós também temos que fazer. É uma inspiração. É importante ver as pessoas buscando conhecimento”, analisou Lucas Palermo.

Turma do CEAR Excelência Vôlei de Praia com José Loiola, professor convidado Crédito: Rafael Bello/COB

Parte dos programas de capacitação do Instituto Olímpico Brasileiro (IOB), o CEAR – Excelência é voltado para treinadoras e treinadores das equipes nacionais que trabalham com atletas com alto potencial de medalhas no atual Ciclo Olímpico. Os conteúdos são personalizados e direcionados para suprir as demandas especiais dos treinadores e seus atletas, em curto prazo.