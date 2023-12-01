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Lenda do esporte

Capixaba José Loiola ministra curso para treinadores de vôlei de praia

Atual treinador da seleção dos Estados Unidos e campeão mundial em 1999 está participando de um curso realizado pelo Instituto Olímpico Brasileiro (IOB), área de educação do COB
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2023 às 14:41

Publicado em 01 de Dezembro de 2023 às 14:41

José Loiola tem uma carreira vitoriosa no vôlei de praia como jogador
José Loiola tem uma carreira vitoriosa no vôlei de praia como jogador Crédito: Rafael Bello/COB
Lenda do vôlei de praia brasileiro, o capixaba José Loiola, que é integrante do Hall da Fama do Voleibol desde 2017 e campeão mundial em 1999, está ministrando aulas no 2º Módulo Presencial do Curso de Esporte de Alto Rendimento (CEAR) – Excelência. O atual treinador da seleção dos Estados Unidos tem passado seus conhecimentos desde o dia 27 de novembro, e o curso vai até 2 de dezembro.
Entre os treinadores participantes do CEAR Excelência estão Ariel Vaz Uchoa (CE) e Ricardo Moacir Costa da Silva (RJ), que trabalham com a dupla Taiana e Hegê; Caio Bruno Lopes da Silva (PR), da dupla Arthur e Adrielson; Celso Silva Jantorno (ES), da dupla Saimon e Felipe Miranda; Fernando de Britto Mari (PR) e Lucas Motta Palermo (SP), do Praia Clube de Uberlândia, clube de Duda e Ana Patrícia, entre outros.
A oportunidade de trocar experiências com um dos maiores nomes da história do esporte animou os técnicos. “No meu processo de formação como treinador, ele também passou por isso e a gente acabou se conhecendo. Vejo nele, além de um grande atleta, um profissional exemplar buscando conhecimento. Se ele, com a toda a história dele no esporte, prioriza a qualificação, nós também temos que fazer. É uma inspiração. É importante ver as pessoas buscando conhecimento”, analisou Lucas Palermo.
Turma do CEAR Excelência Vôlei de Praia com José Loiola, professor convidado
Turma do CEAR Excelência Vôlei de Praia com José Loiola, professor convidado Crédito: Rafael Bello/COB
Parte dos programas de capacitação do Instituto Olímpico Brasileiro (IOB), o CEAR – Excelência é voltado para treinadoras e treinadores das equipes nacionais que trabalham com atletas com alto potencial de medalhas no atual Ciclo Olímpico. Os conteúdos são personalizados e direcionados para suprir as demandas especiais dos treinadores e seus atletas, em curto prazo.
O Curso iniciou em julho de 2023 e os treinadores de Vôlei de praia concluem a formação após a participação em dois módulos online, conduzidos pela plataforma Zoom, e dois módulos presenciais. Ao término do 2º Módulo Presencial, totaliza-se uma carga horária de 180 horas, consolidando o comprometimento e a dedicação dos alunos no processo de aprendizado e aprimoramento no campo do alto rendimento esportivo.

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