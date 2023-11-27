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Rumo a Paris

Brasil tem grupo definido no Pré-Olímpico masculino de basquete

Sorteio colocou as seleções de Letônia, Camarões, Filipinas, Geórgia e Montenegro no caminho dos brasileiros rumo a Olimpíada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2023 às 17:09

Publicado em 27 de Novembro de 2023 às 17:09

Brasil x Costa do Marfim, no Mundial de Basquete 2023
Brasil teve um desempenho decpecionante na Copa do Mundo de Basquete em 2023, caindo para a Letônia  Crédito: Foto: FIBA WC
Os adversários do Brasil no Pré-Olímpico de basquete estão definidos. Em sorteio, realizado na tarde desta segunda-feira (27), as seleções de Letônia, Montenegro, Geórgia, Camarões e Filipinas foram colocadas no caminho dos brasileiros rumo a Paris 2024. O torneio acontece entre 2 a 7 de julho do ano que vem, e a Seleção Brasileira fará seus jogos na cidade de Riga, na Letônia.
Além da chave como o Brasil, outros três Pré-Olímpicos distribuirão três vagas para a Olimpíada, disputados na Grécia, Espanha e Porto Rico. O sorteio da FIBA levou em conta critérios de ranking e geografia. Durante o sorteio, os seis times de cada Pré-Olímpico são divididos em minigrupos com três seleções em cada. Eles se enfrentam numa primeira fase, com os dois de cada primeiros indo às semifinais e depois a decisão. Todos os duelos são em jogo único.
Brasil está no Grupo B com Camarões e Montenegro
Brasil está no Grupo B com Camarões e Montenegro Crédito: CBB/Divulgação
"Torneio muito equilibrado, com Seleções importantes, compostas por grandes jogadores. Pelo que fizeram na Copa do Mundo e por ser sede, a Letônia entra com favoritismo, mas tenho certeza que podemos ser muito competitivos. O primeiro pensamento é fazer uma boa preparação e passar pelo grupo, para assim ter a possibilidade de jogar pela vaga na fase decisiva", disse o técnico Gustavo de Conti.
No último Pré-Olímpico disputado pelo Brasil, a Seleção Brasileira foi derrotada pela Alemanha na decisão do torneio, disputado na Croácia. Na ocasião, os brasileiros venceram os donos da casa, México e Tunísia, mas não garantiram vaga na Olimpíada pela derrota na final. 

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