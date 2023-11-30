Finais do Metropolitano de Beach Soccer vão contar com campeões mundiais

Aracruz vai receber finais do Campeonato Metropolitano Série A de Beach Soccer Crédito: Laillah Martinelle/FECABES

A principal competição de clubes de Beach Soccer do Espírito Santo está chegando ao fim. As semifinais e as finais da Série A do Campeonato Metropolitano acontecem neste sábado (2) e domingo (3), na Praia da Barra do Sahy, em Aracruz. Grandes craques da modalidade estarão em quadra, como Bruno Xavier, melhor do mundo em 2013, e Anderson Dias, Campeão da Copa do Mundo e da Libertadores.

O torneio está ocorrendo desde o dia 25 de novembro e os jogos aconteceram durante toda a semana. As partidas finais têm início às 8h nos dois dias e terão transmissão ao vivo da Fecabes TV, no YouTube.

Masculino

Na chave masculina, Anchieta e PSNE se classificaram pelo Grupo A, e SEG Goiabeiras e Esquina passaram de fase vindos da Chave B. No ano passado, as mesmas quatro equipes foram as semifinalistas da competição. Na ocasião, SEG Goiabeiras enfrentou o PSNE, e Anchieta pegou o Esquina nas semifinais. A equipe do Sul e SEG Goiabeiras fizeram a decisão.

As semifinais ocorrem no sábado (2). O jogo entre Anchieta e Esquina começa às 9h10, enquanto SEG e PSNE se enfrentam às 11h30. Os vencedores fazem a grande final no domingo (3), às 11h30, enquanto a disputa do terceiro lugar acontece às 9h10, no mesmo dia.

Programação das partidas decisivas do Metropolitano de Beach Soccer Crédito: Fecabes/Divulgação

Feminino

Na chave feminina, duas equipes do bairro São Pedro se classificaram para as semifinais: São Pedro BS e ITESP. Os dois times são treinados pela mesma comissão técnica, o casal Rose e João. Além deles, as equipes Craques da Praia e Guerreiras de Santa Cruz também se classificaram para a próxima fase.

A primeira semifinal acontece no sábado (2), às 8h, com a partida entre São Pedro BS, campeãs da América e vice-campeãs do Mundo, e Guerreiras de Santa Cruz, a única equipe de Aracruz entre as quatro semifinalistas a avançar de fase. No mesmo dia acontece o confronto entre ITESP e Craques da Praia, com início às 10h20. A decisão está marcada para o domingo (3), às 10h20, e a decisão do terceiro lugar abre o último dia, às 8h.

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