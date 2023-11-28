Capixaba fatura título brasileiro de bodyboard na Barra do Jucu, em Vila Velha

O capixaba Luan Alves é o mais novo campeão brasileiro de bodyboard na categoria PCD. O título do capixaba veio em um dia de excelentes condições no mar da Barra do Jucu, em Vila Velha. Até aqui, Luan já havia vencido três das quatro etapas anteriores do Brasileiro, e na grande final pôde comemorar o título mesmo ocupando o terceiro lugar da disputa, já que possuía os pontos necessários para não ser alcançado no topo da tabela.
Entre os dias 24 e 26 de novembro, a Barra do Jucu foi palco das etapas decisivas do Circuito Brasileiro da modalidade, recebendo atletas de todo o país em cinco categorias, com atletas do masculino e do feminino.
Além de Luan, o Espírito Santo contava com capixabas no Profissional Feminino, Profissional Masculino, Open e Master Masculino e Feminino e também no Sub-18.
Entre as profissionais, a capixaba Luna Hardman liderava o ranking nacional e estava a poucos pontos do título, precisando de garantir a vaga nas quartas de final, mas a pernambucana Kirtys Montegro conquistou resultados mais favoráveis no mar da Barra do Jucu, tirando as chances do título de Luna.
Nas semis, Kirtys superou a mãe de Luna, a pentacampeã mundial Neymara Carvalho, e na combinação de resultados foi para a final, ficando na segunda colocação, atrás da baiana Juliana Dourado, que faturou a etapa do ES. Com a pontuação acumulada, Kirtys garantiu o título de 2023.
Na disputa profissional masculina, o cearense Diego Gomes liderava a corrida pelo título e garantiu o troféu vencendo a etapa capixaba, com o melhor repertório de manobras e escolha de ondas. Entre os capixabas, Diego Rodrigues ficou no quase ao ser superado pelo cearense Rafael Ramos, que conseguiu a única nota dez da etapa da Barra do Jucu, tirando as chances de mais um título para o Estado.
Os campeões
- PCD: Luan Alves (ES)
- Profissional Masculino: Diego Gomes (CE)
- Profissional Feminino: Kirtys Montenegro (PE)
- Open Masculino: Roger Fusculin (PR)
- Open Feminino: Mayara Gonçalves (PR)
- Sub 18 Masculino: Rafael Gomes (CE)
- Master Feminino: Dada Oliveira (SP)
- Master Masculino: Tiburcio Neto (AL)
- Legend Masculino: Tiburcio Neto (AL)