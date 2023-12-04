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Capixabas no topo do pódio no Campeonato Brasileiro de Muay Thai

Genivan Ferreira Porto, de colatinense, Lucas Neves Dallapico, de Ecoporanga, colocaram o estado no topo do pódio nas suas respectivas categorias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2023 às 16:08

Publicado em 04 de Dezembro de 2023 às 16:08

Delegação capixaba contou com dois atletas e o treinador Genivaldo Porto, o Portinho (à esquerda)
Delegação capixaba contou com dois atletas e o treinador Genivaldo Porto, o Portinho (à esquerda) Crédito: Divulgação
Teve capixaba no topo do pódio no último fim de semana. A cidade de Balneário Camboriú, Santa Catarina, recebeu o Campeonato Brasileiro Interclubes de Muaythai, realizado no Centro de Eventos Ocean Place, e a delegação capixaba esteve representada por dois atletas e o técnico.
Um dos atletas da delegação é o colatinense Genivan Ferreira Porto. Ele conquistou o tricampeonato brasileiro no juvenil da categoria 51kg. O outro representante do Espírito Santo é o Lucas Neves Dallapico, de Ecoporanga, que foi bicampeão brasileiro na categoria peso-pesado.
O treinador dos atletas foi Genivaldo Porto, o Portinho. Ele, que é atual presidente da Federação Capixaba de Muay Thai, diz que está muito satisfeito com o resultado conquistado na competição.
Portinho afirmou que os atletas capixabas representaram muito bem o Espírito Santo, colocando o nome do estado no lugar mais alto do pódio no último torneio do calendário nacional em 2023, fechando assim o ano com chave de ouro.

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