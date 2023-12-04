Capixabas no topo do pódio no Campeonato Brasileiro de Muay Thai

Delegação capixaba contou com dois atletas e o treinador Genivaldo Porto, o Portinho (à esquerda) Crédito: Divulgação

Teve capixaba no topo do pódio no último fim de semana. A cidade de Balneário Camboriú, Santa Catarina, recebeu o Campeonato Brasileiro Interclubes de Muaythai, realizado no Centro de Eventos Ocean Place, e a delegação capixaba esteve representada por dois atletas e o técnico.

Um dos atletas da delegação é o colatinense Genivan Ferreira Porto. Ele conquistou o tricampeonato brasileiro no juvenil da categoria 51kg. O outro representante do Espírito Santo é o Lucas Neves Dallapico, de Ecoporanga, que foi bicampeão brasileiro na categoria peso-pesado.

O treinador dos atletas foi Genivaldo Porto, o Portinho. Ele, que é atual presidente da Federação Capixaba de Muay Thai, diz que está muito satisfeito com o resultado conquistado na competição.