GP da Hungria

Bortoleto consegue melhor resultado da carreira em corrida vencida por Norris

Brasileiro largou em sétimo e logo ganhou a posição à frente, mantendo-a até o fim da prova; Piastri fechou a dobradinha da McLaren e Russel completou o pódio

A vitória no circuito de Hungaroring, na cidade de Mogyorod, foi do britânico Lando Norris, seguido de perto pelo companheiro de equipe, o australiano Oscar Piastri. Completou o pódio o britânico George Russell, da Mercedes.>

A liderança do campeonato ainda é de Piastri, agora com 284 pontos, mas diminuiu sua vantagem para Norris, que soma 275. Aparece em uma distante terceira colocação o atual tetracampeão da F1, o holandês Max Verstappen, com 187.>