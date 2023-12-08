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Velocidade

Hugo Cibien disputa a última corrida da temporada na Endurance Brasil

8ª e última prova do calendário de 2023 da competição acontece neste final de semana, no autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu, São Paulo

Publicado em 08 de Dezembro de 2023 às 15:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 dez 2023 às 15:10
Hugo Cibien é o representante do Espírito Santo na categoria
Hugo Cibien é o representante do Espírito Santo na categoria Crédito: Ricardo Saibro
A principal categoria de provas de longa duração está chegando ao fim. No próximo final de semana, no sábado (9), a Império Endurance Brasil fará a sua oitava e última corrida da temporada 2023, no autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu, São Paulo. O piloto capixaba Hugo Cibien estará na disputa.
O circuito de 3.430 metros, com 13 curvas e muitas subidas e descidas, é o mais lento do calendário. Foi lá que a corrida inaugural da atual temporada aconteceu, mas o protótipo AJR da equipe Power Imports, que Hugo Cibien divide com Alexandre Finardi e Nicolas Costa, estará com outra configuração.
"Em relação ao início da temporada estaremos com um carro bem diferente. A equipe já tinha feito um upgrade de potência e aerodinâmica para a última etapa (disputada dia 11 de novembro), mas o carro bateu forte na classificação e nem correu. Como a frente foi muito danificada, a equipe aproveitou para botar uma versão nova do bico, bem maior, com muito mais pressão aerodinâmica", afirmou Cibien.
A expectativa do piloto capixaba para o rendimento do carro é alta. "Em termos de desempenho, a expectativa é de uma melhora considerável, mas também muito trabalho para acertar a nova configuração, inédita no carro, que deve aproximá-lo ainda mais da concorrência. Como em toda corrida de longa duração, vamos ter que trabalhar também na relação desempenho/consumo e na confiabilidade do carro, para chegarmos inteiros no fim da prova, que tem sido um problema esse ano", analisou.
As Quatro Horas do Velocitta terão largada às 10h30min do sábado, dia 9, e transmissão de BandSports, CATVE e Youtube da Império Endurance.

Serviço

  • Local: Velocitta, em Mogi Guaçu (SP)
  • Horário: 10h30
  • 1º Treino-Livre: Quinta-feira (7)
  • Treinos-Livres: Sexta-feira às 9h, 10h50 e 15h55

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