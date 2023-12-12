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Prêmio de melhor atleta do ano oferecido pelo COB vai se chamar Troféu Rei Pelé

A mudança é uma homenagem do Prêmio Brasil Olímpico ao maior atleta de futebol de todos os tempos, que faleceu no final de 2022

Publicado em 12 de Dezembro de 2023 às 16:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2023 às 16:39
Homenagem nas arquibancadas durante velório de Pelé realizado na Vila Belmiro, em Santos (SP)
Homenagem nas arquibancadas durante velório de Pelé realizado na Vila Belmiro, em Santos (SP) Crédito: Alberto Borém
O Prêmio Brasil Olímpico 2023 acontece nesta sexta-feira, 15, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, e contará com uma importante novidade: a partir desta edição, o prêmio de melhor atleta do ano passará a se chamar Troféu Rei Pelé. A mudança é uma homenagem ao maior jogador de futebol dos tempos, que faleceu no dia 29 de dezembro de 2022, em decorrência de um câncer de cólon, aos 82 anos.
Pelé era muito ligado ao esporte olímpico, do qual sempre foi um entusiasta. Em 2016, o Rei do Futebol foi homenageado pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) com a comenda da Ordem Olímpica, a mais alta honraria entregue pela entidade. Ele também carregou a tocha antes dos Jogos de Atenas 2004 e Rio 2016.
"Falar sobre o Pelé é falar sobre excelência. Um atleta incomparável, único, que deu muitas alegrias ao torcedor brasileiro. O legado que ele deixou por todos esses anos transcende gerações e modalidades. Pelé foi o maior atleta de todos os tempos e nada mais justo do que prestarmos essa homenagem especial. Queremos que ele seja eterno também no Prêmio Brasil Olímpico", disse o Presidente Paulo Wanderley.
Rebeca Andrade e Alison dos Santos levaram o prêmio no ano passado
Rebeca Andrade e Alison dos Santos levaram o prêmio no ano passado Crédito: Wander Roberto/COB
Na edição deste ano, Filipe Toledo (surfe), Hugo Calderano (tênis de mesa) e Marcus D'Almeida (tiro com arco) concorrem ao prêmio no masculino, enquanto Rebeca Andrade (ginástica artística), Bia Haddad (tênis) e a dupla Duda e Ana Patrícia (vôlei de praia) concorrem no feminino. Ano passado, Rebeca Andrade e Alison dos Santos (atletismo) foram os vencedores.
Além do Troféu Rei Pelé, o Prêmio Brasil Olímpico 2023 conta com várias outras categorias. O público pode votar para escolher o vencedor em quatro delas: Atleta da Torcida, Atleta Revelação, Retorno do Ano e Prêmio Inspire Riachuelo. Para participar, basta entrar no site oficial do evento: https://pbo.cob.org.br

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