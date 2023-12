Inspiração

De férias, André Stein visita projeto de vôlei de praia em São Paulo

Campeão do vôlei de praia no Pan-Americano do Chile conheceu trabalho desenvolvido no Centro Olímpico com garotos entre 14 e 17 anos e treinou com eles

André Stein (de boné preto) durante a visita ao Centro Olímpico. (Divulgação)

Atual campeão do vôlei de praia no Pan-Americano do Chile, o capixaba André Stein está aproveitando um período de férias. Apesar de estar fora de ação, o jogador tem uma agenda cheia em São Paulo até domingo (17). O atleta, que atualmente integra a dupla número 1 do Brasil, ao lado de George, vai promover um período de treinamento com fãs, e visitou um projeto de vôlei no Centro Olímpico na tarde desta terça-feira (12).

"É muito importante estar aqui neste projeto. Tem à frente um professor, que é um ex-colega de trabalho. Já enfrentei ele algumas vezes dentro de quadra. Vejo uma molecada muito boa despontando em São Paulo. É um lugar muito forte no vôlei de quadra e na praia também vem crescendo demais. Esse projeto é importante para o nosso esporte. Fico feliz de ter esse contato com eles, brincando um pouco e participando", comentou André Stein.

O projeto desenvolvido no Centro Olímpico começou em 2023 e tem até o momento 22 atletas no masculino e no feminino nas categorias sub-17 e sub-19. O responsável por tocar as atividades é o ex-jogador de vôlei de praia Luccas Lima, que foi campeão brasileiro sub-23 em 2013.

André Stein bateu uma bola e deu dicas para os jovens que participam do projeto. (Divulgação)

"O objetivo do Centro Olímpico, não apenas com o vôlei de praia, mas com todos os projetos que são atendidos, é formar atletas. Nós pretendemos colaborar com o surgimento de novos atletas para abastecer o vôlei de praia brasileiro. É um prazer ter a presença de André colaborando com esse crescimento. Enquanto atleta, tive o prazer de vê-lo chegando, é um menino muito bom. Ele foi campeão do mundo, recentemente venceu os Jogos Pan-Americanos e fazemos votos para que ele esteja na Olimpíada. Para esses meninos que estão começando é a oportunidade de beber da fonte", comentou Luccas Lima.

Um dos participantes do encontro com André foi Gabriel Siqueira. Ele já vem colhendo os frutos do trabalho desenvolvido no Centro Olímpico e no último fim de semana conquistou a medalha de bronze na segunda e última etapa da temporada do Circuito Brasileiro Sub-17, em Saquarema, no litoral do Rio de Janeiro.

"É uma oportunidade muito boa de poder jogar aqui e fazer esse treinamento junto com um ídolo. É um cara que acompanho na televisão, roda o Circuito Mundial e ano que vem, se Deus quiser, estará na Olimpíada de Paris. Acho que é uma oportunidade única. Muito legal essa junção que o Centro Olímpico está fazendo com André", comentou Gabriel Siqueira.

