O fim do pedágio da Terceira Ponte e a sabedoria do capixaba

Em 1998, o governo estadual vivia um momento difícil com problemas nas contas públicas, influência do crime organizado em instituições públicas e adversidades socioeconômicas. Nesse ambiente deteriorado, era mais seguro ao Estado transferir à iniciativa privada a gestão da ponte e a duplicação do citado trecho da ES 060, que corta os municípios de Vila Velha e Guarapari. Esse era o propósito do contrato de concessão.

Em 2023, os tempos são outros para o bem da melhoria da qualidade de vida dos capixabas. O Espírito Santo é o único estado brasileiro que mantém nota máxima no equilíbrio das contas públicas há mais de dez anos, de acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

Cancelas são retiradas do pedágio da Terceira Ponte Crédito: Fernando Madeira

A sinergia institucional e republicana entre o governo do Estado, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, municípios, setores produtivos e sociedade garante uma ambiência favorável para a atração de investimentos e um desenvolvimento cada vez mais sustentável.

De fato, os tempos são outros e os objetivos do contrato de concessão foram cumpridos. Na coordenação da Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), a Terceira Ponte passou recentemente pelo projeto de modernização, ampliação e construção da Ciclovia da Vida . A ES 060 se encontra duplicada com os contornos de Guarapari e Meaípe entregues e funcionando, conforme previam os objetivos do contrato de concessão.

Além disso, é importante ressaltar que o custo de operação das duas praças de pedágio da Rodovia ES 060 respondia por 50% de todos os valores que eram cobrados pelos pedágios. Mesmo depois da conclusão de obras e outras melhorias, os valores dos pedágios da ES 060 ainda permaneciam elevados, o que gerava insatisfação e demandas pelo fim do pedágio por parte da população.

A sabedoria popular na Grande Vitória clamou recorrentemente pelo fim do pedágio em manifestações ao longo das últimas décadas. “A ponte está paga”, isso é o que ensina a sabedoria do capixaba.

Somado aos argumentos aqui elencados e à opinião popular, um estudo da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) assinalou que é viável a administração pública gerenciar a manutenção do trecho da rodovia que se encontrava sob concessão, sem prejuízo aos serviços prestados à população, uma vez considerado o nível de modernização e estágio de conservação da via.