Terceira Ponte: Justiça nega recurso da Rodosol para prorrogar concessão

Céu com nuvens e calor: esta é a tendência para a semana que antecede o verão. (Fernando Madeira)

O período de despedida da primavera, já pertinho da chegada do verão, deve ser de altas temperaturas, acompanhadas de pancadas de chuva ao longo dos dias no Espírito Santo. É o que preveem institutos de meteorologia entre esta segunda (18) e a próxima sexta-feira (22), quando começa a estação mais quente do ano. Segundo o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia Kleber Souza, a previsão é semelhante para todo o Estado: de Norte a Sul, há previsão de calorão e chuva.

"O calor e a alta umidade geram condições para a formação de nuvens de tempestade. O sistema favorece a chegada da chuva", afirmou Kleber Souza.

Um mapa atualizado diariamente pelo Inmet mostra a chegada da chuva ao Espírito Santo durante a semana. A cor verde representa a precipitação. Quanto mais escura for a cor no mapa, maior o volume de chuvas e a chance de trovoadas. Apesar da presença da chuva, não há expectativa de diminuição da temperatura, que deve alcançar os 30 ºC em boa parte do Estado.

Chuva deve chegar ao ES durante a semana antes do verão. (Reprodução | Inmet)