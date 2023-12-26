 debug-template

AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Freepik
Resultado

Concurso da árvore de Natal de A Gazeta divulga vencedores; veja premiados

Público escolheu as três ganhadoras entre as dez classificadas para a segunda fase; primeira colocada leva diária para duas pessoas em uma pousada em Santa Teresa

Redação de A Gazeta

Publicado em 26 de Dezembro de 2023 às 17:36

Publicado em

26 dez 2023 às 17:36
Após seis dias de votação no site de A Gazeta, o público escolheu a árvore de Natal mais bonita do Espírito Santo. Dez finalistas participaram da segunda fase do concurso Árvore de Natal AG e, desses, três vão receber prêmios de parceiros do Clube A Gazeta.  
O primeiro lugar conquistou mais da metade do público votante. Com 56,7% dos votos, a vencedora foi a árvore de Kelly Schmitberger Rangel (@kelly_rng). A segunda colocada é Sirlene Saager (@sirlenesaager), com 13,8% dos votos. Na terceira posição, ficou a árvore decorada por Maria Amelia Pessin (@mariaameliapessin), que recebeu 8,9% dos votos. 

1º lugar

Kelly Schmitberger Rangel

A foto postada pelo perfil @kelly_rng teve 56,7% dos votos

2º lugar

Sirlene Saager

A foto postada pelo perfil @sirlenesaager teve 13,8% dos votos

3º lugar

Maria Amelia Pessin

A foto postada pelo perfil @mariaameliapessin teve 8,9% dos votos
O primeiro lugar vai receber uma diária para duas pessoas (com café da manhã incluso) na Pousada Valle di Trento, em Santa Teresa. O segundo lugar poderá aproveitar um almoço para duas pessoas (1 prato principal e 1 sobremesa para cada pessoa; bebidas não incluídas), na Mercearia Belmiro, em Vitória. E o terceiro lugar recebe um kit Somos Capixabas com 2 xícaras com pires, moleskine, lápis, pin e bloco de anotações.
Neste ano, todos os três primeiros colocados também ganham, cada um deles, um desconto de 30% em aluguel de carro do V1.
Os prêmios foram oferecidos por parceiros do Clube A Gazeta. Para receber os presentes, os vencedores terão de enviar uma foto no estilo “selfie” em frente à árvore de Natal que aparece na imagem inscrita no concurso.

A Gazeta integra o

Saiba mais
Natal Árvore
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados