Concurso da árvore de Natal de A Gazeta divulga vencedores; veja premiados

Após seis dias de votação no site de A Gazeta, o público escolheu a árvore de Natal mais bonita do Espírito Santo. Dez finalistas participaram da segunda fase do concurso Árvore de Natal AG e, desses, três vão receber prêmios de parceiros do Clube A Gazeta.



O primeiro lugar conquistou mais da metade do público votante. Com 56,7% dos votos, a vencedora foi a árvore de Kelly Schmitberger Rangel (@kelly_rng). A segunda colocada é Sirlene Saager (@sirlenesaager), com 13,8% dos votos. Na terceira posição, ficou a árvore decorada por Maria Amelia Pessin (@mariaameliapessin), que recebeu 8,9% dos votos.