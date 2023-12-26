Concurso da árvore de Natal de A Gazeta divulga vencedores; veja premiados

A Gazeta, o público escolheu a Após seis dias de votação no site de, o público escolheu a árvore de Natal mais bonita do Espírito Santo . Dez finalistas participaram da segunda fase do concurso Árvore de Natal AG e, desses, três vão receber prêmios de parceiros do Clube A Gazeta.

O primeiro lugar conquistou mais da metade do público votante. Com 56,7% dos votos, a vencedora foi a árvore de Kelly Schmitberger Rangel (@kelly_rng). A segunda colocada é Sirlene Saager (@sirlenesaager), com 13,8% dos votos. Na terceira posição, ficou a árvore decorada por Maria Amelia Pessin (@mariaameliapessin), que recebeu 8,9% dos votos.

1º lugar Kelly Schmitberger Rangel A foto postada pelo perfil @kelly_rng teve 56,7% dos votos 2º lugar Sirlene Saager A foto postada pelo perfil @sirlenesaager teve 13,8% dos votos 3º lugar Maria Amelia Pessin A foto postada pelo perfil @mariaameliapessin teve 8,9% dos votos

O primeiro lugar vai receber uma diária para duas pessoas (com café da manhã incluso) na Pousada Valle di Trento, em Santa Teresa. O segundo lugar poderá aproveitar um almoço para duas pessoas (1 prato principal e 1 sobremesa para cada pessoa; bebidas não incluídas), na Mercearia Belmiro, em Vitória. E o terceiro lugar recebe um kit Somos Capixabas com 2 xícaras com pires, moleskine, lápis, pin e bloco de anotações.

Neste ano, todos os três primeiros colocados também ganham, cada um deles, um desconto de 30% em aluguel de carro do V1.