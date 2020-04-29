Nem metade dos contribuintes do ES entregou declaração do IR

É importante lembrar que o prazo de entrega da declaração foi prorrogado até 30 de junho, assim como o vencimento das cotas. A primeira cota vence no dia 30 de junho de 2020, enquanto as demais no último dia útil dos meses subsequentes.

Outra mudança é a exigência de se informar o número constante no recibo de entrega da última declaração de ajuste anual que foi retirada. Essas alterações visam a evitar aglomerações de contribuintes no atendimento da Receita Federal, bem como em empresas ou instituições financeiras, de modo a contribuir com o esforço governamental de diminuir a propagação do novo coronavírus.