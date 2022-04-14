Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Falta de gasolina e diesel

Navios não conseguem atracar e postos ficam sem combustível no ES

Pelo menos três navios que trazem combustível para o Espírito Santo aguardam para atracar e posteriormente descarregar; além da fila, também enfrentam dificuldades climáticas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2022 às 20:20

Publicado em 14 de Abril de 2022 às 20:20

Falta de combustível no mercado faz preço de gasolina subir, segundo donos de postos em Cachoeiro
Falta de combustível no mercado deixa postos sem gasolina e diesel Crédito: Luiz Gonçalves

Atualização

18/04/2022 - 10:45
A situação começou a ser normalizada a partir da sexta-feira (15). Em nota enviada nesta segunda-feira (18), a Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) informou que o primeiro navio (Robert Maersk) atracou, descarregou 9.300 toneladas de diesel e 15.500 toneladas de gasolina, e zarpou. E o segundo navio (Romoe Maersk) está atracado para descarga de 14.600 toneladas de diesel.
As dificuldades para navios que transportam combustível atracarem em portos do Espírito Santo levaram a ausência de  gasolina e diesel em diversos postos do Estado, principalmente na Grande Vitória. Postos ficaram com tanques vazios e muitos outros com estoques baixos.
A situação começou a ser normalizada a partir da sexta-feira (15). Foi quando o primeiro de dois navios que também estavam na fila, na chamada área de fundeio, aguardando para desembarcar combustível, conseguiu atracar. Em nota enviada nesta segunda (18), a a Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) informou que o primeiro navio (Robert Maersk) atracou, descarregou 9.300 toneladas de diesel e 15.500 toneladas de gasolina, e zarpou. "O segundo navio (Romoe Maersk) está atracado para descarga de 14.600 toneladas de diesel."
Por nota, o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo (Sindipostos) informou na quinta-feira (14) que "alguns revendedores, com o atual cenário de escassez, estão buscando produtos via terrestre em outros estados, com impacto no custo do frete de transferência".
Um reflexo desta situação já é possível ser visto no Monitor de Preços de Combustíveis da Sefaz/ES,  informa o Sindipostos, que aponta que as distribuidoras repassaram significativos aumentos para os postos, nos últimos 30 dias. "Como agravante, o atual cenário de escassez de combustíveis nos últimos dias está impactando no custo do frete de transferência de combustíveis de outros estados para os postos capixabas", diz em nota.

Veja Também

Postos suspeitos de vender gasolina adulterada continuam abertos no ES

Corante era usado para dar cor de gasolina original no ES, diz PF

Confusão em posto de gasolina vira caso de polícia em Cachoeiro

Navios não conseguem atracar e postos ficam sem combustível no ES

SOLUÇÃO A PASSOS LENTOS

Segundo a Petrobras, as dificuldades encontravam-se no Terminal de Tubarão, da empresa Vale, onde navios com combustível para o Estado chegaram na data prevista. “Neste momento as embarcações aguardam na fila para atracação no Terminal de Tubarão, para então iniciar a descarga dos produtos”, informou em nota, no dia 14.
Segundo a empresa, “para manter a continuidade do abastecimento da região (ES), a Petrobras ampliou a oferta de produto para as distribuidoras nas refinarias de Betim (MG) e Duque de Caxias (RJ)”, explica em nota. São locais onde a gasolina é comprada e transportada para o Espírito Santo pela malha rodoviária, a um custo mais alto.
A Vale, em nota, informou que as dificuldades decorrem de problemas climáticos que impedem a atracação dos navios transportando combustível e que não há previsão de quando eles poderão fazer o descarregamento no Terminal de Tubarão.

Veja Também

Saiba como identificar se o combustível do posto está adulterado

Combustível adulterado: veja quais os postos foram alvos de operação no ES

Bomba de combustível já assusta mais do que arma de fogo, diz pesquisa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

gasolina Porto de Vitória Combustíveis Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES
Imagem de destaque
Como será o bolo de aniversário de Roberto Carlos em Cachoeiro
Julio Katona, Ronaldo Barbosa, ViniÌcius Borges, Pedro Martins, Felipe Gomes, Lorena SimoÌes, HeÌlio Gualberto e Laryssa Gobbi
Exposição vai contar os 190 anos da Assembleia Legislativa do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados