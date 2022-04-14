Navios não conseguem atracar e postos ficam sem combustível no ES

Falta de combustível no mercado deixa postos sem gasolina e diesel Crédito: Luiz Gonçalves

Atualização A situação começou a ser normalizada a partir da sexta-feira (15). Em nota enviada nesta segunda-feira (18), a Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) informou que o primeiro navio (Robert Maersk) atracou, descarregou 9.300 toneladas de diesel e 15.500 toneladas de gasolina, e zarpou. E o segundo navio (Romoe Maersk) está atracado para descarga de 14.600 toneladas de diesel.

As dificuldades para navios que transportam combustível atracarem em portos do Espírito Santo levaram a ausência de gasolina e diesel em diversos postos do Estado, principalmente na Grande Vitória . Postos ficaram com tanques vazios e muitos outros com estoques baixos.

A situação começou a ser normalizada a partir da sexta-feira (15). Foi quando o primeiro de dois navios que também estavam na fila, na chamada área de fundeio, aguardando para desembarcar combustível, conseguiu atracar. Em nota enviada nesta segunda (18), a a Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) informou que o primeiro navio (Robert Maersk) atracou, descarregou 9.300 toneladas de diesel e 15.500 toneladas de gasolina, e zarpou. "O segundo navio (Romoe Maersk) está atracado para descarga de 14.600 toneladas de diesel."

Por nota, o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo (Sindipostos) informou na quinta-feira (14) que "alguns revendedores, com o atual cenário de escassez, estão buscando produtos via terrestre em outros estados, com impacto no custo do frete de transferência".

Um reflexo desta situação já é possível ser visto no Monitor de Preços de Combustíveis da Sefaz/ES, informa o Sindipostos, que aponta que as distribuidoras repassaram significativos aumentos para os postos, nos últimos 30 dias. "Como agravante, o atual cenário de escassez de combustíveis nos últimos dias está impactando no custo do frete de transferência de combustíveis de outros estados para os postos capixabas", diz em nota.

Your browser does not support the audio element. Navios não conseguem atracar e postos ficam sem combustível no ES

SOLUÇÃO A PASSOS LENTOS

Segundo a Petrobras , as dificuldades encontravam-se no Terminal de Tubarão, da empresa Vale, onde navios com combustível para o Estado chegaram na data prevista. “Neste momento as embarcações aguardam na fila para atracação no Terminal de Tubarão, para então iniciar a descarga dos produtos”, informou em nota, no dia 14.

Segundo a empresa, “para manter a continuidade do abastecimento da região (ES), a Petrobras ampliou a oferta de produto para as distribuidoras nas refinarias de Betim (MG) e Duque de Caxias (RJ)”, explica em nota. São locais onde a gasolina é comprada e transportada para o Espírito Santo pela malha rodoviária, a um custo mais alto.