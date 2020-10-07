A Superintendência da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Espírito Santo colocou em leilão 784 carros e motos com lances mínimos a partir de R$ 600. A primeira fase do processo recebe lances até esta quinta-feira (8), exclusivamente pela internet. Já o prazo para visitação dos lotes terminou nesta quarta (7), às 17h.
Leilão da PRF no ES oferece 784 carros e motos a partir de R$ 600
O menor lance é por motos Honda CG 125 Titan 1996/1996, a partir de R$ 600. O maior lance mínimo é por um carro Chevrolet S10 branco 2013/2013, ofertado a partir de R$ 28.778.
Há ainda outros veículos como um Toyota Corolla preto 2012/2013 a partir de R$ 20.996, um Chevrolet Cobalt branco 2012/2012 com lance mínimo de R$ 11.131, uma moto BMW F800 azul 2016/2016 (usada como moto-viatura) a partir de R$ 15 mil e duas motos Harley Davidson FHHPI brancas de 2004 (usadas para escolta policial) por R$ 14 mil.
Os lances podem ser feitos pelo site da Vix Leilões, por onde também é possível ver fotos de cada lote ofertado e ter acesso ao edital do leilão.
Quem comprar terá que pagar a comissão de 5% do valor arrematado ao leiloeiro, além de arcar com custos de notificação e vistoria descritos no edital. O comprador será responsável pelo IPVA proporcional a 2020.
O edital prevê duas outras fases do leilão, com os aprovados nessa primeira etapa, com novos períodos de visitação. O arrematante será aquele que ofertar o maior lance.
Segundo a PRF, os valores arrecadados de cada veículo serão destinadas à quitação dos débitos existentes sobre o mesmo.