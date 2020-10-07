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Leilão da PRF no ES oferece 784 carros e motos a partir de R$ 600

Serão vendidos veículos próprios e de terceiros que estão retidos e abandonados há mais de 60 dias em alguma das unidades da PRF no Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2020 às 17:15

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 17:15

Hyundai Veracruz
Carro Hyundai Veracruz é um dos veículos em leilão pela PRF no ES Crédito: Divulgação
A Superintendência da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Espírito Santo colocou em leilão 784 carros e motos com lances mínimos a partir de R$ 600. A primeira fase do processo recebe lances até esta quinta-feira (8), exclusivamente pela internet. Já o prazo para visitação dos lotes terminou nesta quarta (7), às 17h.
Leilão da PRF no ES oferece 784 carros e motos a partir de R$ 600
São veículos próprios e de terceiros classificados como documentáveis (recuperáveis) e sucatas aproveitáveis que estão retidos e abandonados há mais de 60 dias em alguma das unidades da PRF no Estado, que são a sede, em Vitória, e os pátios de VianaIbatiba e Serra
O menor lance é por motos Honda CG 125 Titan 1996/1996, a partir de R$ 600. O maior lance mínimo é por um carro Chevrolet S10 branco 2013/2013, ofertado a partir de R$ 28.778.
Há ainda outros veículos como um Toyota Corolla preto 2012/2013 a partir de R$ 20.996, um Chevrolet Cobalt branco 2012/2012 com lance mínimo de R$ 11.131, uma moto BMW F800 azul 2016/2016 (usada como moto-viatura) a partir de R$ 15 mil e duas motos Harley Davidson FHHPI brancas de 2004 (usadas para escolta policial) por R$ 14 mil.
Os lances podem ser feitos pelo site da Vix Leilões, por onde também é possível ver fotos de cada lote ofertado e ter acesso ao edital do leilão

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Quem comprar terá que pagar a comissão de 5% do valor arrematado ao leiloeiro, além de arcar com custos de notificação e vistoria descritos no edital. O comprador será responsável pelo IPVA proporcional a 2020.
O edital prevê duas outras fases do leilão, com os aprovados nessa primeira etapa, com novos períodos de visitação. O arrematante será aquele que ofertar o maior lance.
Segundo a PRF, os valores arrecadados de cada veículo serão destinadas à quitação dos débitos existentes sobre o mesmo.

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