Carro Hyundai Veracruz é um dos veículos em leilão pela PRF no ES Crédito: Divulgação

A Superintendência da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Espírito Santo colocou em leilão 784 carros e motos com lances mínimos a partir de R$ 600. A primeira fase do processo recebe lances até esta quinta-feira (8), exclusivamente pela internet. Já o prazo para visitação dos lotes terminou nesta quarta (7), às 17h.

Your browser does not support the audio element. Leilão da PRF no ES oferece 784 carros e motos a partir de R$ 600

Ibatiba e Serra. São veículos próprios e de terceiros classificados como documentáveis (recuperáveis) e sucatas aproveitáveis que estão retidos e abandonados há mais de 60 dias em alguma das unidades da PRF no Estado, que são a sede, em Vitória , e os pátios de Viana

O menor lance é por motos Honda CG 125 Titan 1996/1996, a partir de R$ 600. O maior lance mínimo é por um carro Chevrolet S10 branco 2013/2013, ofertado a partir de R$ 28.778.

Há ainda outros veículos como um Toyota Corolla preto 2012/2013 a partir de R$ 20.996, um Chevrolet Cobalt branco 2012/2012 com lance mínimo de R$ 11.131, uma moto BMW F800 azul 2016/2016 (usada como moto-viatura) a partir de R$ 15 mil e duas motos Harley Davidson FHHPI brancas de 2004 (usadas para escolta policial) por R$ 14 mil.

Os lances podem ser feitos pelo site da Vix Leilões , por onde também é possível ver fotos de cada lote ofertado e ter acesso ao edital do leilão

Quem comprar terá que pagar a comissão de 5% do valor arrematado ao leiloeiro, além de arcar com custos de notificação e vistoria descritos no edital. O comprador será responsável pelo IPVA proporcional a 2020.

O edital prevê duas outras fases do leilão, com os aprovados nessa primeira etapa, com novos períodos de visitação. O arrematante será aquele que ofertar o maior lance.